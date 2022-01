Tolv år etter ideen kom, kjørte den sin første tur i dagslys. Men fortsatt må du vente litt før du kan ta den nye trikken.

Mandag så den nye Oslo-trikken dagslys for første gang. Det skjedde uten passasjerer.

Den nye trikken ble møtt med norske flagg og heiarop da den kjørte forbi Carl Berner.

«Der kommer den!» For Sporveiens ansatte var ventetiden endelig over. Bak noen gamle trikker, kom den 34 meter lange trikken svingende ut fra trikkegarasjen på Grefsen. I rundt ti minutter sto den utenfor og poserte for fotografene. Så to lyse «pling», og da var den første turen i gang.

Igjen på Grefsen sto spente Sporveien-sjefer og så den dra av sted mot Oslo sentrum. På veien ble den møtt med flagg og heiarop.