Helgens råkjørere er unge, har ofte førerkort på prøve, og de kjører foreldrenes råsterke bil

E6 inn til Oslo er ett av Oslo-politiets faste steder for fartskontroll. Også i helgen mistet en rekke sjåfører retten til å kjøre bil.

Sjåføren av denne Mercedesen som er blitt stoppet ved Teisenkrysset, har hatt førerkort under to år. Derfor får han seks prikker istedenfor tre for å ha kjørt i 103 km/t i 80-sonen. Det betyr at hvis han får to prikker til i løpet av de tre neste årene, så vil han miste lappen.

2. aug. 2022 05:36 Sist oppdatert nå nettopp

Det tar ikke mer enn 15 sekunder fra den uniformerte BMW-en står på sin faste plass ved Furuset, til politifolkene i trafikk-korpset ser en motorsykkel i altfor høy fart mot byen sent fredag kveld.

Politibilen skyter fart for å hente igjen motorsykkelen. Den unge MC-føreren fortsetter å kjøre for fort og skifter felt flere ganger og flere uforsvarlige forbikjøringer. Kjøreadferden blir beskrevet som aggressiv av de erfarne politifolkene.

Selv med en politibil bak seg holdt denne MC-føreren lenge høy fart, men forsto etter hvert at han måtte stoppe.

Det er først når politibilen er på høyde med ham, at føreren reduserer farten og kjører inn på en bensinstasjon på Alnabru. Gjennomsnittsfarten i 80-sonen blir målt til 106 km/t. Det er ti kilometer under grensen for førerkortbeslag. Dermed får sjåføren i begynnelsen av 20-årene en bot på 9300 kroner. Den unge mannen har førerkort på prøve. Det vil si at han har hatt lappen i under to år.

Fakta Så mye koster en fartsovertredelse Når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere: 0–5 km/t over grensen: 850 kroner 6–10 km/t: 2300 kr 11–15 km/t: 4150 kr 16–20 km/t: 6000 kr 21- 25 km/t: 9300 kr. Blir man tatt for å ha kjørt i mer enn 25 km/t over grensen, vil man miste førerkortet på stedet og bli anmeldt. Når fartsgrense er 70 km/t eller høyere: 0–5 km/t over grensen: 850 kroner 6–10 km/t: 2300 kr 11–15 km/t: 3700 kr 16–20 km/t: 5150 kr 21- 25 km/t: 7000 kr 26–30 km/t: 9300 kr 31- 35 km/t: 11.150 kr. Blir man tatt for å ha kjørt i mer enn 35 km/t over grensen, vil man miste førerkortet på stedet og bli anmeldt. Når fartsgrense på motorvei er 90 km/t eller høyere: 36–40 km/t: 11.600 kroner. Blir man tatt for å ha kjørt i mer enn 40 km/t over grensen, vil man miste førerkortet på stedet og bli anmeldt. I tillegg risikerer man å få prikker for fartsovertredelser. Får du åtte prikker i løpet av tre år, mister du førerkortet i seks måneder. Full oversikt over prikkbelastning kan du finne hos nettsidene til Statens vegvesen. Vis mer

To mistet lappen

Fredag kveld og i noen timer utover lørdagsnatten satt Aftenposten i baksetet mens trafikkpolitiets erfarne politioverbetjent Inge Frydenlund og kollega Christopher hadde fartskontroll på E6 ved Furuset.

Av de 14 som ble tatt, mistet to personer førerkortet på stedet. Den første av disse er en 20 år gammel mann som også hadde førerkort på prøve. Han ble målt inn til 119 km/t.

Det var fem venner i bilen som hadde kjørt fra Hamar for å feste i Oslo.

– Alle de andre som satt i bilen, hadde førerkort, men samtlige hadde drukket alkohol, sier Frydenlund.

Det endte med at bilen måtte taues bort til en P-plass i nærheten.

I bilen som Inge Frydenlund har stoppet på Alna, satt en turist fra Midtøsten. Han kjørte i 109 km/t og fikk forelegg på 9300 kroner. Hvis han ikke betaler, vil et internasjonalt inkassoselskap følge opp saken.

Den andre som mistet lappen, var en mann i slutten av 30-årene. Han kjørte i 120 km/t.

– Jeg skal hente et barn som skal kjøres til legevakt, forklarer han til politifolkene.

Unge menn i flertall

Samtlige 14 som blir stoppet, er menn. Flere av disse har førerkort på prøve.

En annen som har førerkort på prøve, blir målt inn til 114 km/t. Det er bare to kilometer under grensen for førerkortbeslag. Han får seks prikker og en bot på 11.150 kroner.

– Jeg kjørte forsiktig. Og det er en altfor høy bot, mener mannen.

Frydenlund forklarer at hvis han ikke vedtar forelegget på stedet, så blir han anmeldt. Da vil saken havne i retten. Mannen tar en kort prat med familiemedlemmer i bilen og vedtar til slutt forelegget.

Også en Mercedes-sjåfør i begynnelsen av 20-årene har hatt lappen i under to år. Bilen han kjører, har 388 hestekrefter og er registrert på mor. Han holder i gjennomsnitt en fart på 103 km/t. Det blir 7000 kroner i bot og seks prikker.

Fakta Prikkbelastning For disse overskridelsene får man to prikker: Fartsovertredelse 11 t.o.m. 15 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere. Fartsovertredelse 16 t.o.m. 20 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere. Unnlatt sikring av passasjerer under 15 år. For disse overskridelsene får man tre prikker: Fartsovertredelse f.o.m. 16 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere. Fartsovertredelse f.o.m. 21 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere. Kjøring mot rødt lys. Ulovlig forbikjøring. Brudd på vikeplikten. Kjøring i sperreområde. For liten avstand til kjøretøyet foran. Kjøring med trimmet motorsykkel/moped. Brudd på mobilbruksforbud. Har du prøveperiode for førerrett i klasse B, får du dobbelt antall prikker hvis du gjør feil som gir prikker i prøveperioden. Får du åtte prikker i løpet av tre år, mister du førerkortet i seks måneder. Kilde: Statens vegvesen Vis mer

Nå slipper politiet å levere ut håndskrevne forelegg til fartssyndere. Ved hjelp av apper tar det kortere tid å skrive forelegget elektronisk og sende det til sjåføren vil Altinn.

– Flere av dem vi stopper i helgene, forteller at de skal hente venner fra fest. «Inntil byen-kjøring» er blitt en trend i helgene de siste årene. Og da kjører mange unge veldig fort. Det er ikke uvanlig at vi stopper unge sjåfører som kjører i over 140 km/t, sier Frydenlund.

Mange av dem som blir stoppet natt til fredag, kjører i 105–115 km/t.

– Det er en indikasjon på at mange ligger rett under grensen på førerkortbeslag. Sånn sett virker det at å kjøre for fort er et bevisst valg for mange, sier politibetjent Christopher som sitter bak rattet.

Det er ikke bare i Oslo det går fort. Natt til søndag meldte Øst politidistrikt på Twitter om to råkjørere som begge mistet lappen i 100-sone på E6 ved Moss. Den ene kjørte i 181 km/t. Den andre i 164 km/t. Begge hadde førerkort på prøve.

Stoppet 17-åring etter farlig kjøring

Natt til søndag ble Frydenlund vitne til en svært uvettig kjøring. Også da sto patruljen på Furuset og observerte trafikken som kom nordfra. Bak rattet på en av bilene som kjørte for fort, satt en 17-åring. I bilen hadde han en åtte år gammel gutt og to 17 år gamle venninner.

Det var ikke bare unge menn som ble stoppet natt til lørdag. Her får en taxisjåfør bot på 9300 kroner for råkjøring. Han har med passasjerer fra Gardermoen når han blir stoppet av Inge Frydenlund ved Teisenkrysset.

Det visste ikke politiet da de begynte å følge etter bilen.

– Det var rett etter midnatt og fremdeles en del trafikk på veien. Vi så at føreren kjørte for fort, byttet ofte kjørefelt og foretok ulovlige forbikjøringer. Det var veldig farlig kjøring. Vi tok ham først igjen ved Brynseng. Selv om vi satte på blålys, så stoppet han ikke før vi var på Ryen, forteller Frydenlund.

Gjennomsnittsfarten ble målt inn til 118 km/t, tidvis var den vesentlig høyere enn dette.

Tenåringen er anmeldt for flere lovbrudd. I tillegg er barnevernet koblet inn i saken.

Tar flere enn i fjor

Tall fra Oslo politidistrikt viser at det ble 186 førerkortbeslag for hastighet i 2021. Hittil i år har 113 mistet førerkort på grunn av fart.

Totalt har antall som tas for å kjøre for fort, økt.

– Grunnen til økningen i hovedsak er at covid-situasjonen har roet seg i 2022, og at kontrollvirksomheten er blitt intensivert.

Det sier Frode Andreassen. Han er leder for trafikkorpset.

– Hvorfor er det så mange med førerkort på prøve som kjører fort?

– Det er i hovedsak snakk om unge gutter her. Noen av dem er spenningssøkende. De tenker ikke på risiko for ulykker eller hva som skjer hvis de blir tatt. Noen tror at de ikke kan tas, svarer Andreassen.

Har effekt

Christoffer Solstad Steen er pressesjef i Trygg Trafikk. Han sier at meningen med prøveperioden på to år for førerkort klasse B er å jekke ned ferske sjåfører.

– Vi ser at det har effekt hos de fleste, men de mest ekstreme sjåførene bryr seg ikke nevneverdig av det. De er ute etter en adrenalinkick. De vil gjøre noe som er kriminelt og spennende. Vi vet også at hjernen er under utvikling i tenårene. Derfor mangler noen av de yngste sjåførene, særlig gutter, evne til god nok risikovurdering, sier Steen.