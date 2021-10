Mann til sykehus i Oslo – etterforskes som drapsforsøk

En mann er fraktet til sykehus etter en voldshendelse i Vika i Oslo. Skadene er forenlig med skuddskader, og politiet bekrefter at det er brukt skytevåpen. Det etterforskes som drapsforsøk.

En voldshendelse i Vika natt til lørdag etterforskes nå som drapsforsøk.

2. okt. 2021 09:28 Sist oppdatert nå nettopp

– Han er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang, men er til operasjon, sier krimvaktleder Anders Johnsrud til Avisa Oslo i 08.45-tiden lørdag.

Det etterforskes som forsøk på drap, opplyser han.

Oslo-politiet meldte om hendelsen klokken 05.24 natt til lørdag. Det er fortsatt uavklart for politiet hva som har skjedd.

– Vi fikk melding om hendelsen klokken 04.12, sa operasjonsleder Line Skott til Aftenposten tidlig lørdag morgen.

Skott opplyste noen timer senere NTB at en person har skader i kroppen som kunne være forenlig med skuddskader. Han har vært sammen med en kvinne som er tilnærmet uskadet.

Klokken 10.30 bekrefter Johnsrud overfor Dagbladet at det er blitt brukt et skytevåpen. Han sier samtidig at politiet har sikret en bil i forbindelse med skyteepisoden.

Politiets kriminalteknikere sikrer spor på stedet under Konserthuset i Oslo der en mann ble funnet med skader som kan stamme fra skudd. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 04.12 natt til søndag

Ingen pågrepne eller mistenkte

Den skadede ble funnet i området under Oslo Konserthus. Mannen er fraktet til sykehus. Han har ifølge politiet vært bevisst hele tiden.

– Han har pr. nå ikke bidratt med noe om hva som har skjedd, sa operasjonsleder Skott.

Det er foreløpig ingen pågrepne eller mistenkte i saken.

Politiet var natt til lørdag på stedet med krimteknikere, og de jobber også med å skaffe videoovervåking fra området.

– Innsamling av overvåkingsbilder er igangsatt. Bildene må først hentes inn og analyseres, så vi forventer ikke så mye informasjon derfra umiddelbart. Det kan bli en sentral del av etterforskningen, så vi håper overvåkingsbildene kan gi oss noe, sier krimvaktleder Anders Johnsrud til Aftenposten.

Et av vitnene er kvinnen som mannen ble funnet sammen med. Hun er blitt avhørt lørdag morgen, men krimvakten har foreløpig ikke informasjon om hva som er fremkommet under avhøret.