Hjemmeskole i hele Oslo-skolen fra fredag 17. desember

Byrådet snur. De innfører nå heldigital skole for hele Oslo-skolen fra fredag 17. desember.

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen, orienterte onsdag om koronasituasjonen i Oslo.

Byrådet i Oslo har besluttet at det innføres heldigital undervising i hele Oslo-skolen i Oslo fra og med fredag 17. desember. Dette skal gjelde frem til juleferien.

Det vil si grunnskolen, videregående, fagskole og voksenopplæringen.

Det fortalte helsebyråd Robert Steen under en orientering om koronasituasjonen til Oslo kommune.

– Situasjonen i osloskolen nå er presset. Mange ansatte er fraværende, på grunn av sykdom eller karantene. Mange foreldre er bekymret for at barna skal bli smittet rett før jul. Basert på dette, og klare faglige råd, har byrådet i dag besluttet at det innføres heldigital undervisning, sa Steen da han orienterte bystyret i Oslo om koronasituasjonen i Oslo onsdag.

Han presiserte at sårbare barn fortsatt skal få et tilbud på skolen. Det samme gjelder barn med foresatte i samfunnskritiske funksjoner.

Tidligere har skolebyråden i Oslo hold fast ved at de ville følge de nasjonale rådene på dette området, med gult nivå på grunnskolen og rødt nivå i videregående skole.

Barnehager åpne

Barnehagene og Aktivitetsskolen vil fortsatt være åpne, opplyser skolebyråd Sunniva Holås Eidsvoll.

– Vårt mål er hele veien å sikre mest mulig fysisk tilstedeværelse innenfor den bemanningssituasjonen og smittesituasjonen som er. De siste dagene inn mot jul betyr det et fysisk tilbud for de aller minste og de med størst behov. Det er jeg glad for at vi sikrer. Men i Aks og barnehagene kan det bli redusert åpningstid på grunn av bemanningssituasjonen, sier hun.

Rødt har samtidig lagt fram et forslag om å også stenge AKS og barnehagene fra og med mandag 20. desember, samt i romjulen.

Ifølge forslaget skal det bare være unntak for barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner eller barn med særskilte behov eller som er i sårbare livssituasjoner.

Forslaget skal behandles på slutten av møtet.

Ny ukerekord

Forrige uke ble det satt smitterekord i Oslo med 7 210 nye smittetilfeller. Det er et snitt på 1 030 pr. dag, er det høyeste antall smittede på en uke hittil i pandemien og en økning fra 5 997 tilfeller i uke 48.

Den største økningen har vært i de yngste aldersgruppene. For gruppen 20–29 år økte antallet smittetilfeller fra 873 til 1 123 tilfeller. I gruppen 0–9 år fra 979 til 1 221 tilfeller og i aldersgruppen 10–19 år har det vært en økning fra 994 til 1 225 tilfeller.

Byrådsleder syk

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er smittet av omikronvarianten av koronaviruset.

Det er årsaken til at det er helsebyråd Robert Steen som i dag orienterer om koronasituasjonen i hovedstaden under bystyremøtet.