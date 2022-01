Jo visst lager vi nye navn

Siden tidenes morgen har vi mennesker laget nye, lett forståelige stedsnavn for å kunne orientere hverandre. Men nå for tiden er det visst aller mest moderne å lage dem på engelsk.

Til tross for offisiell navnsetting vet alle at «Dasslokket» er der hvor trappen ned fra uteserveringen går ned til et underjordisk toalettanlegg.

Navn er levende kulturminner.

Selv om begrunnelsen for navnet forsvinner, blir egennavnet stående igjen som en årring og fortelle både når og hvorfor det ble til. Hvis vi lytter etter navnets egentlige betydning, da.

Er det derfor det har begynt å dukke opp engelske navn i Oslo?

Da Stortinget tross lokal motstand hadde fastsatt navnet «Oslo», ble landets forretningsforbindelser i utlandet varslet med et eget vakkert merke.

Kallenavn

Den rørlagte Bislettbekken hadde skapt et stort og fuktig myrområde rett ved Universitetet og Stortinget. Og planene var klare for å bearbeide det til noe hyggelig. Men pengene manglet inntil Spikerverket bekostet opparbeidelsen som en sjenerøs gave til Oslo da de feiret sitt 100-årsjubileum i 1956.

Derved oppsto det folkelige kallenavnet «Spikersuppa».

Mens «Spikersuppa» sniker seg inn på enkelte bykart, blir nok kallenavnet «Dasslokket» aldri offisielt. Selv om uteserveringen er taket på et underjordisk toalettanlegg.

I et forsøk på å få et mer anstendig navn ble riktignok stedet i 2005 offisielt gitt et mer dannet navn. Men ber du venner av en sommerlig utepils møte deg på «Stortingets plass» eller «Kjellerlemmen», tror jeg fortsatt at svært få skjønner hvor dere skal treffes.

Politisk navnsetting

Til alle tider er det blitt satt navn ut fra rådende politikk. Så også i vår egen tid. Navnet «Arbeidersamfunnets plass» foran Sentrum Scene har unektelig en eim av det sosialdemokratiet som regjerte landet i tiårene etter krigen.

Og det stemmer. Plassen som fikk navnet «Olaf Bulls plass» i 1934, ble omdøpt i 1962 fordi Oslo Arbeidersamfunns Samfunnshuset hadde ligget der siden 1940-tallet.

Et annet navn som nok ble satt med et politisk sideblikk, kan være plassen mellom Jernbane-apoteket og Oslo City. Det fikk det litt småklønete navnet «Europarådets plass», da området ble rustet opp i 2005 i forbindelse med 100-årsmarkeringen for unionsoppløsningen i 1905.

Var kanskje bakteppet et snev av et ønske om en omkamp etter EU-avstemmingene i 1972 og 1994?

Det offisielle navnet på plassen ved siden av Jernbaneapoteket har en eim av EF-kampen fra slutten av 1900-tallet.

Navn med historisk klang

For snart hundre år siden raste det en ideologisk navnekrig i Norge: Skulle landets hovedstad Kristiania få tilbake middelalderbyens navn «Oslo»? Frem til Stortinget fastslo tilbakeføringen til det historisk eldste bynavnet, var byens innbyggere rasende imot.

Morgenbladet samlet inn 200.000 underskrifter mot endringen. Kunstmaler Anders Svarstad smalt til med en uttalelse fullt på høyde med dem vi kan finne i dagens kommentarspalter på sosiale medier: «Dette er en konspirasjon av venstrekvinnesak og målsak og internasjonal ghettokommunisme!»

Når tidligere industriområder i våre dager får nytt liv, går navnsetting adskillig roligere for seg. Som da man for noen år siden lanserte «Vulkan mathall» med navn etter «Vulkan Jernstøberi og mekaniske Verksted». Det lå på det meste av området fra det ble bygget opp der i 1873.

«Oslo Met» er kortformen av det engelske «Oslo Metropolitan University». For sikkerhets skyld oversatt på fasaden som også forteller hva det het her i tidligere tider.

Engslish names

Det kan virke som gamle stedsnavn begynner å måtte vike for engelske nynavn. For eksempel risikerer universitetsområdet på Blindern nå å få navnet «Oslo Science City», med et påhengt forslag om at den nye Majorstuen T-banestasjon skal hete «Gateway Oslo Science City».

«Construction City» er et annet aktuelt eksempel. Det dukket nylig opp på Ulven. Der er Obos og andre boliggiganter i gang med å skape det de kaller «en samlokalisering av hele norsk bygg- og eiendomsbransje».

Men knefallet for engelske navn har allerede pågått noen år. Som da Høgskolen i Oslo og Akershus i det ombygde Frydenlund bryggeri skiftet navn i 2018. Ikke til «Universitet Frydenlund», nei, «Oslo Metropolitan University» skulle det være, forkortet ned til det litt mer ubegripelige «Oslo Met».

Holder vi allerede på å glemme at navnet «Barcode» kommer av at bygningene ble tegnet opp etter modell av en strekkode?

Seiglivede arbeidsnavn

Allerede i 2003 kom engelsk’en på bordet da bystyret vedtok betegnelsen «Barcode» i Bjørvika. Ordet betyr «strekkode». Og det stemmer jo, for rekken med de i alt 10 høye bygninger står som strekene i en strekkode.

Selv om «Barcode» opprinnelig bare var arkitektenes betegnelse på hvordan bygningene var utformet, overlevde uttrykket og ble et bruksnavn.

Da den store reguleringsplanen for Bjørvika ble lagt frem i 2003, hadde riggområdet nederst i Bispegata bare «C6» som en inndelingsbetegnelse. Men bjørvikaplanens opprinnelige arbeidsnavn har fortsatt å leve.

Dette nederste området omtales nemlig fortsatt bare «C6» når det nå skal legges frem for Bystyret. De skal avgjøre om det skal brukes til et forlenget vannspeil eller en forlengelse av Barcode.

Arkeologer har nylig funnet ut at området var biskopens private havn. Så et passende navn kunne for eksempel være «oslobispens havn»?

Et gammelt Christiania-kart med den alderdommelige stavemåten «Opsloe» ble grunnlaget for dagens norske betegnelse «Oslobukta».

Bay eller Bukt?

En av de nyeste områdene som er utviklet, er Fjordbyens nye lokaler på grunnplanet innerst i Bjørvika. Det ble en stund kalt «Oslo Bay».

Men heldigvis ringte en varselbjelle hos de næringsdrivende: «Burde vi ikke heller ha et norsk navn?»

Leting i historiebøker og gamle kart ga to gode norske alternativ. Bjørvikaområdet nærmest middelalderbyen var blitt kalt både «Oslo Havn» og «Opsloe Bugt».

Og mens det første i dag nærmest er Havnevesenets eiendom, lå det alderdommelige «Opsloe Bugt» ubrukt og slumret i byhistorien mørke.

Høsten 2019 ble derfor «Oslobukta» tatt i bruk som navn. Og det var et bevisst og gledelig navnevalg som jo unektelig klinger bedre i våre norske ører.