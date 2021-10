Munchs lange vei til Bjørvika

Denne helgen åpner Munchmuseet i Bjørvika. Museet har vært gjennom årevis med usikkerhet og politisk spill.

Munchmuseets vei mot åpning inkluderer ran, hemmelige nattlige møter, omkamper, politisk kaos, og kjendisopprør. Kan vi tro at freden nå vil senke seg?

Hvor starter egentlig historien om det nye Munchmuseet? Med sjokkrapporten fra 2005 om at verdenskunsten var i elendig forfatning og trengte nødhjelp i multimillion-klassen? Kanskje augustdagen i 2004 da to menn i hettegenser løp inn i museet, uhindret røsket «Skrik» og «Madonna» ned fra veggen og stormet ut foran forfjamsede turister?

Uansett. På et tidspunkt innså de fleste at museet som åpnet på Tøyen i 1963, ikke var et verdig sted for Oslos unike samling av Edvard Munchs kunst.