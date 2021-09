Nytt prestisjebygg åpner i Vika

Spektakulær arkitektur. Oslos desidert dyreste kontorer. Og et sted du skal kunne innta alt fra «gatemat» til østers og champagne.

13 minutter siden

En helt ny bygning har reist seg ved Ruseløkka skole. Plutselig er det mulig å gå inn i det som lenge har vært en byggeplass. Ifølge arkitekten har poenget vært å åpne opp det som har fungert som en mur. Og å lage fasader med vakre detaljer.

Husker du House of Oslo? Interiørkjøpesenteret som lå som en grå vegg i Vika?

Det ble revet i 2018 og har vært byggeplass i tre år. Og nå, under radaren for de fleste, har et nytt kvartal reist seg mellom det nye Nasjonalmuseet og nye Ruseløkka skole.