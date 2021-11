Mathaller og kulturhus popper opp i Oslo. Snart åpner enda en – denne gangen på Carl Berner

Vil lage østkantens nye storstue: – Området fortjener rett og slett et samlingssted, sier gründer Thorkild Gundersen.

Denne gamle verkstedshallen på Carl Berner skal snart fylles med (ute)-liv. Til venstre står gründer Thorkild Gundersen, til høyre er arrangementssjef Joakim Throndsen.

– Vi er så gira at vi nesten dirrer.

Ordene faller innenfor 120 år gamle teglsteinsvegger på Carl Berner. Det industrielle fabrikkbygget skal snart totalforandres.

Å blåse nytt liv i slike gamle, historiske bygg, er mildt sagt i vinden om dagen. Kanskje spesielt i hovedstaden.

Torggata bad er blitt en hipp katedral av gatemat. Vippa har gått fra sukkerskur til mathall. På Skøyen er en gammel legemiddelfabrikk blitt til kulturhus.

Er det plass til flere storstuer? Og kanskje viktigere; trenger vi flere?

Gjengen bak Oslos kommende tilskudd «Carls» er ikke i tvil.

– Det trengs i alle fall her på Carl Berner. Det er overmodent.

Ringrev og utelivsgründer Runar Eggesvik er primus motor i prosjektet. Han er kjent for steder som Kulturhuset, Youngs, Oslo Camping og Prindsens Hage.

Sammen med kompanjong Arnt Andersen, og Overoslo-gründerne Lars Petter Fosdahl og Thorkild Gundersen, har de nå vendt øst og ut av sentrum.

Til Grünerløkkas utkant og en 120 år gammel verkstedshall.

Fra skrutrekkere til screwdrivere

Oslo-gjengen drifter og leier bygget av eierne Oro Eiendom. Sistnevnte kjøpte nylig verkstedhallen av PEAB, som har eid adressen i Trondheimsveien siden 2016.

Det har resultert i 18.800 kvadratmeter med bolig og næringsbygg.

Bare ett bygg sto igjen: Joh. Olsen Pængeskabsfabrik.

I alle fall het den det i 1899. Etter at fabrikken gikk konkurs, flyttet Progress Verktøimaskinfabrik inn. De produserte verktøy og maskiner i hallen helt frem til 1997. Og nå?

– Nå skal skrutrekkere blir til screwdrivere, sier Lars Petter Fosdahl.

Men det planlegges mer enn bare drinker.

I denne gamle verkstedhallen på Carl Berner planlegges det for servering og arrangementslokaler.

Både babyshower og 90-årsdag

Tanken er at bygget skal bestå av 50 prosent servering og 50 prosent arrangementslokaler, som også kan leies ut.

Ut mot Carl Berner-krysset drømmer de om uteservering. Går du inn i bygget skal du komme til restaurant og vinbar med himmelutsikt.

– Det skal være røft og rustikk. Tenk New York, Brooklyn, Birmingham.

Får du mer lokale assosiasjoner, som Vippa eller Mathallen, så bommer du ikke, ifølge Thorkild Gundersen.

– Men vi skal ikke bli helt sånn.

I den andre halvdelen av bygget skal det være arrangementer. Fotballkamper, MGP-fester, bokbad, quiz, musikk og live podkast.

– Du skal kunne leie lokalene her. Uansett om du skal ha babyshower eller 90-årsdag.

Men de fleste arrangementene skal de lage selv. Teamet har fått med seg Joakim Throndsen som arrangementssjef. Han stiller med 12 års erfaring fra en annen av byens storstuer; Rockefeller.

– Både pensjonister, ungdom og småbarnsforeldre skal føle seg hjemme her, sier Throndsen.

Han vil at «Carls» skal tiltrekke seg folk fra hele byen, men også være et samlingssted for folk i området.

I denne hallen ble det tidligere laget pengeskap og verktøy. Fortsatt gjenstår litt rehabilitering før byens nye storstue kan åpne dørene.

Østkantens storstue

Området er først og fremst intrikat veikryss. Alt stopper her. Busser, trikker, T-baner, voier. Mennesker som trenger mat, øl, kaffe på vei til og fra jobb.

– Hvis du står i rundkjøringen på Carl Berner og tegner en radius på 1 kilometer, bor det 30.000 mennesker innenfor streken, sier Gundersen.

Det er et lite Moss det. Eller et stort Horten.

Gundersen forteller at over halvparten i området bor alene. Mange bor i små leiligheter. Også barnefamilier kryr det av.

– Felles er at de alle mangler et sted å være. Området fortjener rett og slett et samlingssted. Derfor vil vi lage østkantens storstue.

– Restauranten skal være rustikk og uformell. Det skal være en plass du kan sitte og jobbe eller lese, men også møte venner etter jobb, sier Joakim Throndsen (i svart).

Vil ikke plage naboene

Den opprinnelige åpningen var tidlig 2022. Nå er festen utsatt ett år. Til første kvartal i 2023.

Da skal «Carls» helst holde åpent hele året, hele dagen.

Men før klokken tikker midnatt er det slutt. De vil ikke plage naboer.

– Vi har allerede en veldig god dialog med nabolaget, og ønsker masse innspill og ideer.

Gundersen understreker at det blir dyrt å drifte et så stort bygg, men de har klokkertro på at folk skal flokke til den 70 meter lange og 11 meter høye teglsteinshallen.

– Tro må vi ha. Ellers kunne vi ikke satset alt dette.

Han ser ut vinduet fra det provisoriske kontoret, over på andre siden av gaten, til en annen lokal perle som har rukket å være i drift lenge. Der mellom plaststoler og halvlitere ble selve ideen om verkstedshallen forseglet på Sverres Kafé en julidag i fjor.

Men gutta er ikke redde for at steder som Sverres, Gamle Renna eller andre unike kneiper skal dukke under fordi om de åpner opp.

De stedene kommer til å leve videre, sier Gundersen.

– Det er jeg helt sikker på. De har sitt publikum, og jeg kan aldri tenke meg at de kommer til å svikte dem.