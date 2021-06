Ap: Samarbeidet med Rødt blir mer krevende

Arbeiderpartiets gruppeleder i Oslo bystyre mener samarbeidet med Rødt blir mer krevende etter onsdagens dramatiske bystyremøte.

Byrådsleder Raymond Johansen går av etter at Oslo bystyre stemte for mistillitsforslaget mot byråd Lan Marie Berg Foto: Olav Olsen

16. juni 2021 13:24 Sist oppdatert nå nettopp

Alt tyder på at Raymond Johansen får ønsket sitt oppfylt: Det neste byrådet i Oslo blir temmelig likt det som gikk av på dagens dramatiske bystyremøte. Johansens ambisjon er å danne et nytt byråd med de samme partiene.

Rødt peker dessuten Raymond Johansen som «ny» byrådsleder - og er klar for nytt samarbeid.

Heller ikke Høyre har tro på noe annet.

– Vi skal sette oss ned med partiene i bystyret for å se hva som er mulig. Men det har ikke vært noe valg siden 2019, og sammensetningen av partiene er den samme som før. Så sannsynligheten for at det blir seende annerledes ut, er ikke enorm, sier partiets gruppeleder i bystyret Anne Haabeth Rygg til Aftenposten.

Det eneste som foreløpig er klart av kommende endringer, er at miljøbyråd Lan Marie Berg fra MDG ikke vil delta i det nye byrådet. Det har hun selv fastslått onsdag.

Oslo-byrådet går av etter at bystyret onsdag vedtok mistillit mot henne. Bakgrunnen er Bergs håndtering av milliardoverskridelsene knyttet til Oslos nye vannforsyningsprosjekt.

Villige til å ta makten

Høyre mener saken er alvorlig:

– Det er dramatisk at Oslo nå ikke har et styringsdyktig byråd, og det er spesielt dramatisk på grunn av koronakrisen.

Anne Haabeth Rygg håper de klarer å finne en rask løsning.

Ap: Blir mer krevende å samarbeide med Rødt

Raymond Johansen ønsker å beholde dagens parlamentariske samarbeid med Rødt. Onsdag stemmer Rødt og byrådspartiene for et revidert Oslo-budsjett for 2021.

Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret Frode Jacobsen mener saken vil gjøre det mer krevende å samarbeide med Rødt fremover.

– Jeg tror Rødt har mer å hente med et budsjettsamarbeid med Ap, MDG og SV enn med Frp, Høyre og Venstre. Men jeg har respekt for de vurderingene Rødt måtte gjøre.

– Men det er klart at dette påvirker hvordan en samarbeider fremover. Jeg tror ikke vi skal legge skjul på det, at det blir mer krevende, sier han.

Det kom mange reaksjoner etter at byrådet trakk seg onsdag. Foto: Olav Olsen

Rødt: – En sak vi skulle vært foruten

Gruppeleder i Rødt Eivor Evenrud sier til Aftenposten at dette er en sak byrådet gjerne skulle ha vært foruten.

– Så er det klart at byråden kunne ha gått av på et tidligere tidspunkt, det hadde nok vært det beste for alle.

Også Evenrud sier hun har tro på at Oslo får et nytt rødgrønt byråd om ikke så altfor lenge.

Gruppeleder i Rødt Eivor Evensrud Foto: Olav Olsen

KrF: – Hun har ikke byrådets tillit

Ingen av de andre partiene har tro på at det blir et nytt borgerlig byråd.

– Matematikken i bystyret er den samme, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

Han har flere ganger åpnet for å erstatte Rødt som byrådets støtteparti.

KrFs gruppeleder i bystyret Espen Andreas Hasle sier til Aftenposten:

– Nå kommer alle gruppelederne til å bli innkalt til ordføreren i morgen. Men det parlamentariske grunnlaget har ikke forandret seg. Hvis de eksisterende byrådspartiene holder sammen, tviler jeg på at Rødt vil stemme på noen andre.

– I ditt innlegg tematiserte du tonen i debatten på sosiale medier. Men du mener at denne saken må sees helt adskilt fra hetsen Lan Marie Berg utsettes for?

– Jeg føler ikke noe glede over dette her. Men det er nesten viktigere å ta henne på alvor som byråd, og ikke gi henne fripass av den grunn. Det ville være å gi trollene rett.

Trædal: – Står opp for laget sitt

Nestleder Eivind Trædal i byutviklingsutvalget, MDG-politiker og mannen til Lan Marie Berg, roser Johansen for hans avgjørelse. På Twitter skriver Trædal:

Det samme gjør partisekretær i MDG Torkil Vederhus: