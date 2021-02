Fem personer tiltales for korrupsjon og hvitvasking i Boligbygg-saken

Fem personer tiltales for korrupsjon og hvitvasking i den såkalte Boligbygg-saken, opplyser Økokrim. I tillegg får to advokater forelegg og påtaleunnlatelser.

Grønnegata 21 er blant eiendommene som Boligbygg kjøpte for overpris. Resultatet var at bakmenn kunne hente ut store gevinster på fellesskapets bekostning. Foto: Signe Dons

Bakgrunnen for saken er at Dagens Næringsliv i 2017 avdekket hvordan konkursgjengangere gjennom problematiske prosesser hadde videresolgt bygårder og leiligheter til Boligbygg med enorm gevinst.

En granskningsrapport fra Deloitte i fjor høst viste at Oslo kommune gjennom Boligbygg betalte opp mot 115 millioner kroner for mye for 110 nye kommunale boliger, melder Dagens Næringsliv. I etterkant viser nye takster kommunen har innhentet at overprisen for seks bygårder alene kan ha utgjort opp mot 150 millioner kroner.

Tre personer er tiltalt for korrupsjon for å ha betalt en konsulent skjulte vederlag i forbindelse med salg av eiendom til Oslo kommune, opplyser Økokrim i en pressemelding.

Den tidligere innleide konsulenten tiltales for passiv korrupsjon ved å ha mottatt «en utilbørlig fordel».

En femte person tiltales for hvitvasking ved at han bisto med å overføre 1,1 millioner kroner fra en av selgerne til konsulenten.

- Korrupsjon ved store innkjøp med offentlige midler er en trussel mot samfunnet og forhold Økokrim ser på med største alvor, sier førstestatsadvokat og påtaleansvarlig i saken, Håvard Kampen, i en pressemelding.

De fire korrupsjonstiltalte er en tidligere Boligbygg-innkjøper og tre eiendomsinvestorer. Innkjøperen og den ene investoren nekter straffskyld, opplyser deres forsvarere til Dagens Næringsliv. Forsvarerne til de to andre investorene sier til avisen at deres klienter er overrasket over at det er tatt ut tiltale i saken.

Den hvitvaskingstiltalte er en forretningsmann fra Moss. Hans forsvarer ønsker ikke å kommentere saken overfor avisen.

I tillegg til straffesaken førte sakene i Dagens Næringsliv til at styret i Boligbygg ble byttet ut. Geir Lippestad gikk av som næringsbyråd etter avsløringene.