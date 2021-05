Rådyr la morgenturen til Tøyen

Kamp om beite i skogen sender rådyr til grønne by-lunger. Kan det bli kalving i Botanisk Hage?

Fredelig start på dagen for disse to Foto: Bjørn Egil Halvorsen

21 minutter siden

Mens Oslo våknet til liv, spankulerte et vilt par gatelangs på Tøyen lørdag morgen.

Småstangende og -snusende mot gjerdet langs Botanisk Hage, så de to rådyrene svært interessert i å komme seg inn i bydelens beiteeldorado.

Det utelukker ikke viltekspert og professor i biologi ved Universitetet i Oslo, Atle Mysterud, at faktisk var tilfelle.

Grønne by-lunger er snacks.

Kan bli kalving i byen

– Det er stor rådyrbestand for tiden og kamp om leveområder i skogen. Så lenge det er beite, er de ikke så sensitive for oss mennesker. Jeg vil tippe at disse rådyrene har vært her før.

Bra beite er viktig under kalving, som skjer i månedsskiftet mai/juni.

– Rundt denne tiden er rådyrene stasjonære. De skal tilbringe tiden i området, frem til august.

– Betyr det at det kan bli kalving og barseltid på Tøyen?

– Det kan fort skje, om de finner et sted de ikke blir forstyrret. De trenger små skjul, sier Mysterud.

Djervere dyr?

Rådyr er ikke et relativt vanlig syn i nabolag utenfor Ring 3. Selv bor Mysterud på Korsvoll i Nordre Aker, og det er ikke uvanlig at rådyr fråtser i blomster, kalver og lever sine liv i hagene.

Men nå har altså dyrene passert Ring 2 – en observasjon gjort av flere de siste fem årene. Mysterud sier han ikke sikkert vet årsaken, men generelt utgjør ikke-jaktende folk på kafé en mindre fare for rådyrene enn en sulten gaupe i skogen.

– Hvordan skal man agere om man møter et rådyr i byen?

– Nyte synet. Og holde bikkja i bånd!