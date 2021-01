Rekordmange tar koronatest i Oslo. Det kan gå mot ny smittetopp.

Antallet Oslo-borgere som tar koronatest, har gått rett i været etter nyttår. – Jeg blir ikke overrasket om vi får et høyere antall smittede de neste dagene, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Byrådsleder Raymond Johansen blir ikke overrasket dersom vi får enda høyere smittetall i Oslo de neste dagene. Heiko Junge

5. jan. 2021 15:48 Sist oppdatert nå nettopp

Oslo har de to siste dagene satt rekorder i antallet personer som har tatt koronatest. 3674 tok testen mandag, og over 4000 har avtalt time for å bli koronatestet tirsdag.

Til sammenligning har normalen siden 28. desember vært at man har ligget på mellom 1600 og 1800 tester pr. dag. Aller lavest var tallene den 31. desember og 1. januar. Da var det bare 886 og 903 som testet seg.