Oslos fotobokser er slått av store deler av året. Denne var i bruk 5,8 døgn i fjor.

Risikoen for å bli tatt av en fotoboks i Oslo er ikke særlig stor. Alle boksene er slått av store deler av året.

Fotoboksen på Ring 3 ved Nydalen tok 42 fartssyndere i hele 2020. Grunnen er at den kun var aktiv i totalt 5,8 døgn. Foto: Ketil Blom Haugstulen

7 minutter siden

Kjører du for fort forbi en fotoboks i Oslo, er det ingen automatikk i at det blir tatt bilde av deg. Det er stor sannsynlighet for at den er slått av. Dagen etter kan den være i drift og ta bilder av fartssyndere. Og så kan den være slått av hele neste uke.

En oversikt Aftenposten har hentet inn, viser at fotoboksene i Oslo er slått av mesteparten av tiden.

Den minst brukte var i fjor aktiv i kun 5,8 døgn til sammen. Den mest aktive var i bruk 73,6 døgn (se kart og tabell).