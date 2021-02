Nå stenges Oslo ned igjen. Hva skjedde egentlig da smitten brått økte igjen?

Fra 18. februar ble Oslo tatt ut av de ekstraordinære smittetiltakene til regjeringen, som ble iverksatt etter utbruddet i Nordre Follo. Da ble det blant annet åpnet for å ha gjester i private hjem igjen, men ikke flere enn ti inkludert husstanden. Samtidig ble det åpnet for innendørs fritidsaktiviteter for ungdom, samt organisert utetrening for voksne.