Åtte brannbiler fra nabokommuner ble flyttet til Oslo under storbrann

Mens fire brannbiler fra nabokommuner sto i beredskap, deltok fire aktivt i slukkingen av storbrannen i Grensen.

Brannen skal ha startet på takterrassen i den åtte etasjer høye kontorbygningen i Grensen 17 sist søndag. Mandag morgen blusset den opp igjen. Vis mer

Oslo har ikke stigebiler høyere enn 32 meter. Dette fikk man en påminnelse på da det begynte å brenne på taket av bygården i Grensen 17 sist søndag. Brannvesenet i Oslo måtte låne lift både fra brannvesenet i Asker og fra Nedre Romerike. Deres lifter er henholdsvis 42 og 45 meter høye.

Men det var ikke bare lifter fra naboene som kom Oslo til unnsetning. Totalt var åtte brann-kjøretøyer fra nabokommuner i Oslo den dagen.

En brannbil fra Nittedal og en fra Lørenskog var i beredskap på Grorud brannstasjon. To brannbiler fra Bærum ble flyttet til Smestad.

Brannvesenet i Oslo måtte låne stigebiler fra nabokommuner da det brøt ut kraftig brann i Grensen 17 sist søndag.

Fire biler bisto med slukking og var i Oslo til mandag formiddag. Blant disse var det to lifter. I tillegg kom Nedre Romerike med en lift mandag. Også mannskaper for Restverdiredning fra Øvre Romerike og Follo var i Oslo mandag.

– Det varierer hvor lenge ressursene bisto oss gjennom hendelsen. Vi er naturligvis svært takknemlig for den hjelpen våre nabobrannvesen har gitt oss, og ønsker å takke for støtten i den krevende hendelsen vi har stått i, skriver

Sigurd Folgerø Dalen i en e-post.

Han er kommunikasjonssjef i Brann- og redningsetaten.

Brannårsaken er ennå ikke kjent. Politiet er i starten av etterforskningen og jobber ut ifra flere hypoteser.

Den største brannen i år

– Hvordan er Oslos brannberedskap hvis det oppstår to store branner, slik den som var i Grensen, på én gang?

– Brannen i Grensen er den største vi har hatt i 2023. Den var svært krevende både hva gjelder materiell og ressurser. Det er gode rutiner for å kalle inn ekstramannskaper ved ekstraordinære hendelser, men bistandsavtalene vi har med våre nabobrannvesen, er et godt rammeverk for å kunne sette inn ressurser raskt ved behov, svarer Dalen.

Fredag kveld var fremdeles et stort område rundt brann-bygningen sperret. Som følge av brannen er Stortinget T-banestasjon fremdeles stengt. Trikkene som går over Grensen, får heller ikke kjøre der før neste uke.

Han legger til at også Oslo gir bistand til nabokommunene når de har behov for det.

– Samtidig som vi arbeidet dag og natt på Grensen, ble resten av Oslo ivaretatt ved behov. Det er nok viktigere for oss å ha fokus på at vi løser oppgavene i sammen, enn å tenke at Oslo som brannvesen skal kunne stå i alt alene. Det har liten rot i virkeligheten.

Dalen sier at det jobbes kontinuerlig med å se på hvordan etaten er skrudd sammen, og hvilke materiell og utstyr etaten har behov for til enhver tid.

– I 2023 vil både beredskaps- og forebyggende analyser være klare. De vil forhåpentlig gi gode indikasjoner på hvordan vi skal rigge oss for fremtiden.

– Hvordan skal Oslo takle to store branner samtidig med dagens ressurser?

– Dette gjør vi gjennom, god disponering av ressurser på vakt, innkalling av ekstramannskaper til reservebrannbiler som vi har i beredskap og støtte fra nabobrannvesen, svarer Dalen.

Skal ansette nye konstabler

Brannvesenet i Oslo skal nå ansette 15 nye brannkonstabler. Søknadsfristen går ut 23. juni. De nytilsatte skal erstatte mannskaper som går av eller har byttet jobb.

– Ansettelsene vil helt klart styrke utholdenheten i dagens bemanning og i så måte bedre beredskapen. Disse ansettelsene skal justere de naturlige svingningene vi har hatt i bemanningen i løpet av de to siste årene, påpeker Yngve Torjussen, avdelingssjef i etaten.

Brannen i Grensen er den største brannen i Oslo hittil i år.

– Hvis Oslo skal styrke sin brannberedskap, hva er viktigst da? Flere konstabler eller flere brannbiler?

– Det er lett å ønske seg mer av alt. Men beredskapen i Oslo er generelt sett god selv om vi på ingen måte har en overflod av kjøretøyer. Vi løser brann og redningsoppdrag hver dag og har en tilfredsstillende restberedskap i vårt daglige virke. Vi har en egen reanskaffelsesplan for beredskapsbiler og skifter kontinuerlig ut enkeltelementer av dagens bilpark, svarer Torjussen.

Han legger til at det er naturlig at et brannvesen i en by som stadig øker i antall innbyggere og kompleksitet, vokser i takt med denne.

– Pr. i dag skal vi løse oppdrag med minimum 56 mannskaper i innsatsstyrken og fire-fem mannskaper på 110-sentralen. Det opplever vi som tilstrekkelig enn så lenge. Vi opplever det tidvis utfordrende å klare denne bemanningen uten utstrakt bruk av overtid. Dette jobber vi med å finne gode løsninger på i fremtiden. Blant annet prøver vi ut bruk av sommervikarer i år.