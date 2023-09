Vannlekkasje i sentrum gir brunt springvann på Grünerløkka

Politiet sperret fredag morgen Møllergata i Oslo sentrum på grunn av oversvømmelse. Det skyldes en vannlekkasje.

Fredag morgen var Møllegata i Oslo sentrum oversvømt av vann. Vis mer

Publisert: 22.09.2023 08:52

Fredag morgen er regntung i hovedstaden. Møllergata midt i sentrum er spesielt fuktig. Gaten er oversvømt, og det renner vann inn i bygningene og nedover mot Oslo City. Det er flere brannbiler på stedet.

– Det fosser vann i gaten. Det er mye vann i kjellere i området rundt der nå, sier vaktkommandør i brannvesenet Robert Gudmundsen.

Vann- og avløpsetaten bekrefter overfor Aftenposten at oversvømmelsen skyldes en vannlekkasje.

Inntil videre vil gaten sperres. Det er for tidlig å si noe om hva lekkasjen skyldes, opplyser Simen Strand Jørgensen, kommunikasjonsrådgiver Vann- og avløpsetaten.

Brunt springvann

Lekkasjen fører blant annet til brunt drikkevann på Grünerløkka.

– Ved lekkasjer kan sand og jord komme inn på vannettet og føre til brunt vann. Det er ikke farlig å drikke, men vi anbefaler å la vannet renne til det blir klart, skriver Jørgensen i en SMS til Aftenposten.

Foreløpig rammer det brune drikkevannet kun beboere på Grünerløkka, ifølge etaten. De jobber med å kartlegge omfanget av lekkasjen nå.

Det er sendt ut gult farevarsel for flom i Oslo, og for deler av Innlandet, Viken, Telemark og Vestfold. Det betyr at vannføringen vil øke i elver og innsjøer.

Vannføringen i Akerselva har det siste døgnet økt fra ca. fem kubikkmeter vann pr. sekund, til 15 kublikkmeter pr. sekund.

Vidar Pedersen i Oslo-politiet sier til NTB at det generelt er mye vann i Oslo-området.

– Trafikken ser ut til å gå veldig greit foreløpig, men fortsetter det med mye nedbør så kan det oppstå problemer på de faste stedene.