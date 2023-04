Dette bildet har engasjert mange. Visste ikke at det lå brostein under.

Jørn Dalchows bilde av gravearbeid ved Youngstorget har avslørt en hemmelighet som har engasjert mange på sosiale medier.

Jørn Dalchow ble overrasket da han så et fint lag med brostein rett under asfalten i Eva Kolstads gate i Oslo sentrum.

27.04.2023 14:40

«Utrolig flott håndverk! Trist at det skal fjernes», lyder en av kommentarene etter at Jørn Dalchow la ut et bilde fra Eva Kolstads gate som ligger ved Youngstorget. Bildet viser et lag av brostein rett under asfalten som nå er fjernet.

Bildet er lagt ut på Facebook-siden «Gamle bilder fra Oslo». Selv om bildet ble tatt onsdag formiddag og sånn sett ikke gammelt, har det skapt mange reaksjoner på siden. Dette fordi det viser et godt bevart lag med brostein som plutselig er blitt synlig.

– Jeg jobber i Torggata og gikk forbi dette anleggsstedet i går. Da la jeg merke til hele gaten var nydelig brolagt. Det lå et intakt belegg med brostein i fine buer. Det var veldig overraskende, sier Dalchow.

Vil ha flere gater med brostein

Det er liten tvil om at flertallet av engasjerte medlemmer i gruppen synes det er leit at brosteinene ble gjemt bort på denne måten.

«Brosten var en av de få fine tingene igjen fra 60-tallet», skriver en av dem.

– Istedenfor å vedlikeholde, så legger kommunen asfalt over. Jeg synes det ville vært fint med noen flere gater med brostein, sier Dalchow.

Det graves i flere gater rundt Youngstorget i forbindelse med det nye Regjeringskvartalet.

Han er overrasket over at så mange engasjerer seg i dette.

– Jeg husker at det var mer debatt om asfalteringen av brolagte gater på 80- og 90-tallet, men engasjementet har forsvunnet i takt med at nesten alle brolagte gater har forsvunnet under asfalt.

Er satt på lager

Torsdag morgen var laget med brostein borte fra gaten. De neste månedene skal det være omfattende veiarbeid på stedet. Dette i forbindelse med det nye Regjeringskvartalet.

Torsdag morgen var all brostein i Eva Kolstads gate borte.

– I likhet med andre gater rundt Regjeringskvartalet, graves det også her for å tilrettelegge for ny infrastruktur og sikkerhetsmekanismer for Regjeringskvartalet, sier Pål Weiby i Statsbygg.

Han er kommunikasjonsleder for Regjeringskvartalet.

Weiby legger ikke skjul på at Statsbygg ikke var klar over at det var brostein rett under asfalten.

– Vi visste ikke om brosteinsdekket, sier han.

Det skal graves fire meter nedover i grunnen. Jobben skal etter planen være ferdig i desember 2023. Da blir det lagt ny asfalt i gaten.

– Hva skjer med brosteinene?

– Brostein er renset og satt på lager for gjenbruk. Den vil muligens bli brukt andre steder i regjeringskvartalet, svarer Weiby.

Brostein under flere gater

Aftenposten har spurt Bymiljøetaten (BYM) i Oslo kommune om når gaten ble asfaltert og hvorfor det ble gjort.

– Vi vet dessverre ikke når det ble lagt asfalt her og hvorfor, men på generelt grunnlag kan det sies at brosteinsgater støyer en del og har en betydelig mer variabel overflate enn asfalt, så at det er nok asfaltert av bekvemmelighetshensyn.

Det sier seksjonssjef Joakim Hjertum i BYM.

Det ligger brostein under mange gater i Oslo. Spesielt i eldre områder der det var vanlig med brosteinslagte veier i gamle dager.

– Mange steder ble ikke brosteinen fjernet når en asfalterte. Dette er vanlig i de gamle delene av Oslo, sier Hjertum og viser til Oslo sentrum, deler av Grünerløkka, Frogner og deler av St. Hanshaugen.

– Er det planer om å fjerne asfalten fra slike gater eller legge brostein i gater der det er asfalt i dag?

– Det er ikke noe pågående arbeid med å ta frem gamle brosteinsgater fra asfaltens overdekning, svarer Hjertum.