Coop bruker kamera for å sikre at du slår inn rett banan: – Jeg trodde det var en feil

Bruker du selvbetjeningskasser? Nå kan du oppleve å få ditt eget tryne rett i trynet.

Caroline Sigmann trodde kameraet som var satt opp ved selvbetjeningskassen på Coop Prix, var der ved en feil.

17.04.2023 21:11 Oppdatert 17.04.2023 22:43

– Jeg tenkte «hva i all verden er dette?». Jeg trodde det var en feil, sier Caroline Sigmann.

Mange møter seg selv i døren. Sigmann møtte seg selv i kassen da hun handlet på Coop Prix i Akersgata i Oslo sentrum. Det kan du også snart komme til å gjøre.

Det er nemlig satt opp kameraer og skjermer i selvbetjeningskassen i tre Coop-butikker i Oslo-området.

Vil forebygge uærlige hensikter

– Dette er skjermer som viser kunden selv når de handler. Det blir ikke tatt opp eller lagret. Det er et forebyggende tiltak for å gjøre kundene oppmerksomme når de velger å skanne varene selv.

Det sier presseansvarlig i Coop, Harald Kristiansen, til Aftenposten.

Kristiansen håper det nye tiltaket bidrar til at kundene blir mer bevisste når de skanner varer.

– Ikke bare sleng det i kurven og tenk at du sikkert har skannet riktig. Og så vil det forhåpentlig være forebyggende for de som har uærlige hensikter, legger han til.

– Er man for eksempel usikker på hva slags type banan man har i kurven, så håper vi at terskelen for å be om hjelp er lavere når man blir minnet om at butikken er overvåket, sier Kristiansen.

Slik har Coop valgt å skilte kameraovervåkingen sin i butikken i Akersgata i Oslo sentrum.

Vil motvirke misforståelser

Ifølge Kristiansen er det fort at de som bruker selvbetjeningskassen, slår inn feil type vare.

Det er dette de nye skjermene skal motvirke.

– Vi ser at når det er avvik i kassen, skyldes det ofte at folk har misforstått.

Kristiansen sier at man finner samme konsept i butikker der man ser seg selv på skjerm idet man går inn og ut av butikken.

– Men dette er en annen variant vi ønsker å teste, hvor man kun ser seg selv når man skanner varer. Det er en bevisstgjøring rundt at butikken er overvåket, og vi tester om dette fører til mindre feilskanninger.

Skjønner ikke poenget

I selvbetjeningskassen på Coop Prix i Akersgata stiller kundene som Aftenposten møter, seg litt undrende til de nye skjermene.

Caroline Sigmann sier at hun tenkte det var en form for kontrollmekanisme, men at hun egentlig ikke trodde at det var et opptak.

– Jeg skjønner ikke hva som er poenget, sier hun.

Lars Frustøl Andås er også usikker på hva som er funksjonen med skjermene.

– Jeg tenkte først at det ikke er et opptak som lagres. Men når jeg tenker etter, tror jeg at det lagres, sier han mens han slår inn varene.

Når han blir opplyst om at det ikke gjøres opptak, sier Andås at han likevel regner med at skjermene kan fungere etter sin hensikt.

– Man tenker mer moralsk når man ser selv i speilet.

Andås tror imidlertid effekten av kamera og skjerm er langt sterkere enn et speil av én enkelt grunn:

– Man tenker at det blir tatt opp, sier han.

– Man tenker mer moralsk når man ser selv i speilet, sier Lars Frustøl Andås om Coops nye overvåkingskameraer på Coop Prix i Akersgata i Oslo.

Testprosjekt

Kristiansen sier at foreløpig testes de nye skjermene bare ut i tre butikker for å se om det gir resultater.

– Det fremstår jo som at det gjøres opptak. Hvorfor opplyses ikke kunden om at dette ikke er noe som lagres?

– Hvor forebyggende er det om det står at det ikke er opptak? spør Kristiansen retorisk.

Han sier at til sammenligning gjøres det heller ikke opptak i alle fotobokser.

– På disse skjermene blir ikke opptaket lagret i det hele tatt, men videoovervåkingen i butikken for øvrig blir jo det.

For skjermenes eneste funksjon er å minne kunden på følgende:

– Alle våre butikker har videoovervåkning. Men det er nok ikke alle som tenker over det, sier Kristiansen.