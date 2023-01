Mange vil på ski lørdag – lange køer opp mot Nordmarka i Oslo

Ruter ber folk vurdere om de kan legge skituren til Østmarka eller Lillomarka.

Også øst i Oslo er det mange som skal ut på ski lørdag. Dette bildet viser parkeringsplassen ved Skullerudstua lørdag formiddag.

07.01.2023 12:47 Oppdatert 07.01.2023 14:10

Lørdag formiddag er det mange som vil nyte skiføret før regnet kommer og isen legger seg.

Skiforeningen har meldt om flotte forhold i Marka.

– En helt fantastisk sesongstart, sa løypesjef Birgitte Giæver til Aftenposten fredag.

Lørdag er det fortsatt fantastisk, skal vi tro løypesjefen.

Hun sier at de litt mildere temperaturene gjør snøen enklere å jobbe med.

– Det kommer nok an på hvordan du har truffet med smøringen, men det er kjempefint ute. Det er et utrolig stort løypenett åpent nå. Også terrengløypene.

– Fremover da?

– Jeg er jo en sånn person som synes vi skal glede oss over det vi har fremfor å bekymre oss.

– Men det er meldt mye regn.

– Ja. Yr har jo tatt feil før. Men vi må vel være litt realistiske.

Søndag skal det komme over tjue millimeter regn, ifølge værtjenestene. Det betyr på ingen måte slutten for skiføret, understreker Giæver. Og legger til:

– Det er kanskje ikke alles drøm å gå på ski i så mye regn, men jeg tror du vil oppleve å ha Marka for deg selv hvis du går i morgen. Det kan jo være positivt.

Lange køer

Iveren etter å rekke det før regnet, preger likevel de mest populære utfartstedene i Oslo-området. Spesielt gjelder dette opp mot Tryvann og Frognerseteren.

Det er tidvis lange køer i Ankerveien og Holmenkollveien.

– Det er litt forsinkelser på linje 48 på grunn av mye biltrafikk opp dit.

Det sier pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen lørdag formiddag. Bussen var da forsinket med 20 minutter.

Også busslinje 41, som går inn i Sørkedalen, er forsinket med rundt 20 minutter lørdag formiddag. Det er mye trafikk i områdene rundt Røa og inn mot Sørkedale

T-banen skal gå som normalt.

Dahl Johansen anbefaler skiglade heller å reise til Østmarka eller Lillomarka.

– Man må ikke gå på ski i Holmenkollenområdet.

I Skiforeningens eget løypekart får du oversikt over alt som er gjort i skiløypene de siste dagene og timene.

Grønn farge betyr at løypene er kjørt opp for mindre enn seks timer siden.

Aftenpostens fotograf var lørdag ved Skullerudstua i Oslo øst, som er et populært startpunkt for skiturer i Østmarka. Også her var det folksomt, men trafikken til området flyter ganske fint.

Flotte forhold ved Gørja i Nordmarka lørdag.

Det var sterkt oppmøte i akebakkene på Skullerud lørdag.

Full frest i langrennsløypene på Skullerud.

Både ski og akebrett er i bruk.