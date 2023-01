Snøkaos i byen gir drømmeforhold i Marka

Skiforeningen med gladmelding: Nå fylles Marka opp med snø.

Slik så det ut på Krokhol i Østmarka torsdag kveld.

06.01.2023 14:26

Nesten to døgn i strekk har det snødd, og enda er det ikke over.

Men der fotgjengere kaver seg frem mellom brøytekanter og islagte fortau nede i byen, har snøen lagt seg som et tykt teppe over Marka.

Bare siden i går har det falt en halv meter med snø. Det gir kjempeforhold, skal vi tro Skiforeningen.

Nå kan du gå på ski nesten over alt, skriver de.

Markabussen ruller også igjen. Til helgen kjøres sesongens første turer til Ringkollen og Mylla. Det opplyser kommunikasjonssjef Trine Rom Giving til Aftenposten.

– Markabussen er et tilbud vi vet mange har gledet seg til.

Gå for klassisk

På grunn av det store snøfallet har Skiforeningen alt tilgjengelig mannskap ute. De jobber dag og natt for å gjøre løypene klare, sier løypesjef Birgitte Giæver.

– I tillegg har vi kalt ut alle frivillige, som gjør en fantastisk innsats ute i skogen.

Ifølge Skiforeningen er snøen som har kommet ganske lett. Klassisk er derfor å foretrekke fremfor skøyting. Vær også forberedt på løse spor noen steder, nysnøen trenger litt tid før den «setter seg».

Snøen kan også være ujevnt fordelt på grunn av vinden, men det er kommet såpass mye at det holder til gode løyper de fleste steder. Det lover i alle fall føremeldingen, som oppdateres hver morgen.

Det brøytes for harde livet både i by og i skog. Her fra Sandungen i Vestmarka.

Grønne striper

Nå som skiføret er så bra, åpner også enda flere markastuer dørene, sier Giving i Skiforeningen.

Hun oppfordrer alle til å sjekke oversikten over markastuer for å få med seg åpningstidene.

Hvis du trykker deg derfra og videre til Skiforeningens eget løypekart, får du oversikt over alt som er gjort i løypene de siste dagene og timene. I skrivende stund viser kartet flust av lysegrønne striper. Grønn farge betyr at løypene er kjørt opp for mindre enn seks timer siden.

Forsiktig på glatten

Foretrekker du skøyter heller enn ski, vit at iskvaliteten på vannene fortsatt varierer. Men flere av vannene er nå kontrollert og merket med bambusstikker, skriver Skiforeningen.

Hvis det ikke er merket og tydelig kjørt opp en trasé med scooter, frarådes all ferdsel.

Gruvalikrysset, Romerriksåsene torsdag. Husk å sjekke løypemeldingen før du legger ut på tur. Da får du oversikt over alt som er gjort i løypene de siste dagene og timene.

Kommer mer snø

Snøen gir seg ikke med det første. Fra torsdag kveld til fredag kveld er det ventet 15 til 25 cm snø. Yr har sendt ut gult farevarsel for Østlandet.

Med slike mengder er det også en viss fare for at spor vil snø igjen, men Skiforeningen lover at de vil fortsette å kjøre fortløpende.

All snøen gjør dessuten at mange nye løyper kan kjøres for første gang denne sesongen, sier Giæver, og oppsummerer:

– En helt fantastisk sesongstart.