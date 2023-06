Frp-topp i Oslo: – En trist dag for demokratiet

Departementet nekter Solås å trekke seg fra Frps Oslo-liste. Nå oppfordrer Oslo Frp velgerne om å ta grep for å unngå å stemme ham inn.

Onsdag deltok Lars Petter Solås på sitt første bystyremøte etter eksklusjon og sykmelding. Her fikk han en klem av Cecilie Lyngby fra Folkets parti.

19.06.2023 12:00

Kommunaldepartementet sier nei til å gi den ekskluderte Frp-toppen Lars Petter Solås fritak fra å stå på Frps Oslo-liste i høstens kommunevalg.

Vedtaket er endelig. Det skriver NRK mandag formiddag.

– Vi er skuffet over departementets avgjørelse. Dette er en trist dag for demokratiet, sier Frps fylkesleder i Oslo, Andreas Meeg-Bentzen, til Aftenposten.

– Hvorfor mener du det er en trist dag for demokratiet?

– Solås har selv ønsket fritak. Vi får en listetopp som ikke vil. Departementet tvinger ham til å stå på listen, sier Meeg-Bentzen.

Solås søkte om fritak fra å stå på Frps liste etter en mye omtalt nachspielskandale på Frps landsmøte. Frps sentralstyre ekskluderte ham også fra partiet i etterkant av hendelsen.

Men det er altså ikke nok til å få fritak. Hvorfor?

Hvorfor får han ikke fritak?

Årsaken er en frist, satt av Oslo valgstyre.

Fristen for å trekke seg fra valglistene gikk 2. mai. For å fravike dette må helt spesielle omstendigheter være oppfylt, har departementet forklart tidligere.

Et krav er at dette er forhold den som plikter å overholde fristen «ikke hadde herredømme over og heller ikke kunne forutse».

Nachspiel-skandalen og den påfølgende ekslusjonen holder altså ikke, ifølge departementet.

Frps landsmøte ble avholdt i slutten av april. Han ble kastet ut av partiet 14. mai.

Forhold som inntreffer etter at fristen gikk ut 2. mai, kan ikke gi fritak, fastslår departementet i vedtaket.

«Avgjørelsen om å frata Solås medlemskapet i Fremskrittspartiet ble tatt etter at fristen (...) På denne bakgrunn finner departementet at listeforslaget fra Fremskrittspartiet skulle vært godkjent med Lars Petter Solås som kandidat».

Valgstyret i Oslo behandlet søknaden fra Solås 25. mai. Da ga de Solås fritak. Men denne beslutningen ble klaget inn til departementet, som altså satte foten ned.

Hva skjer nå? Ikke godt å si. Solås kan naturlig nok bli valgt inn i Oslo bystyre mot sin vilje. Velgerne kan ikke stryke han.

Men noe kan de gjøre. De kan forsøke å løfte alle de andre på Frp-listen, i håp om å danke ham ut.

Nettopp det oppfordrer Oslo Frps fylkesleder til.

– Vi vil oppfordre Oslo Frps velgere til å krysse av på de øvrige delegatene som står på kumulert plass på Frps liste, sier han til Aftenposten.

Oslo Frp har forhåndskumulert forhåndskumulertForhåndskumulering, eller stemmetillegg, er en ordning som gir et politisk parti mulighet til å påvirke hvilke av kandidatene på partiets egen valgliste som blir valgt inn i kommunestyret. Formålet med stemmetillegg er å veie opp for velgernes mulighet til å gi personstemmer. Kilde: SNL fire personer på listen. Det inkluderer Solås. Det betyr at de fire får 25 prosent av stemmene som partiet mottar.

Så gjenstår det å se om antall kryss monner.

Andreas Meeg-Bentzen, fylkesleder i Oslo Frp. Her sammen med partileder Sylvi Listhaug.

Hva skjer nå?

Forrige uke skrev Aftenposten at Solås danner en uavhengig gruppe i bystyret ut denne perioden. Solås har lovet å stemme i tråd med Frp-programmet han er valgt inn på.

Han får da krav på økonomisk støtte på lik linje med andre partigrupper med bare én representant i bystyret, som KrF og Senterpartiet.

Dette grepet gir ham krav på 110.000 kroner i måneden frem til et nytt bystyre trer sammen i oktober – totalt 557.000 kroner.

Midlene utbetales formelt til gruppen, men det er Solås som har full råderett over dem.

Men neste bystyreperiode ligger ordningen an til å bli strammet inn. Bystyret jobber med nye regler for økonomisk støtte til enmannsgrupper.