Her kjører Mathias Indeberg Hansen isbil på Oppsal. – Man er på en måte gatens helt når man kommer, sier han om jobben han har hatt i fire år. Noen mener imidlertid det motsatte. At isbilene faktisk bryter politiets regler i Oslo. Oslo Iskrem Isbil-sjåfør eller lovbryter?

Det er ikke lov å bruke lyd og lys for å lokke til seg kunder, ifølge politivedtektene i Oslo. Betyr det at isbilen er på tynn is?

Mathias Indeberg Hansen er midtveis i ruten sin på Oppsal i Oslo, på jakt etter isglade barn og betalingsvillige voksne en ettermiddag i september. Isbilen hans er lett å få øye på, men enda enklere å høre.

– Sangen varer i rundt 40 sekunder. Etter kl. 19 pleier jeg å skru ned lyden og spille den bare én gang for hvert stopp, sier han.