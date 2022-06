Oslo-fergene skulle være «et utstillingsvindu for grønn skipsfart». Men eierne må betale dyrt for forsinkelser og feil.

Ruter krever 5 millioner kroner i gebyrer.

Etter at Boreal tok over øy-båtene i Oslofjorden, har det vært mange forsinkelser og innstillinger.

«Et utstillingsvindu for grønn skipsfart.»

Slik omtalte daværende samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) de nye elektriske båtene som skulle ta over den historisk stafettpinnen: Å frakte Oslo-folk ut til øyene.

2021 var siste sesong for Oslo-Fergene AS. De har sørget for overfarten ut til øyene siden 1917. En ny og elektrisk tid sto foran oss.

Eller?