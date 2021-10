Inga Marte Thorkildsen (SV) går av som byråd

Går av med øyeblikkelig virkning og erstattes av Sunniva Holmås Eidsvoll (SV). – Nå skal jeg rett og slett ta en timeout, sier Thorkildsen.

Inga Marthe Torkildsen har vært byråd i seks år.

19. okt. 2021 10:12 Sist oppdatert nå nettopp

Byrådsleder Raymond Johansen gjør endringer i sitt byråd:

Inga Marte Thorkildsen går av som byråd for oppvekst og kunnskap. Sunniva Holmås Eidsvoll tiltrer. Det skriver byrådet i en pressemelding som ble sendt ut klokken 10 tirsdag formiddag.

Det oppgis ingen årsak til endringen i pressemeldingen. Etter det Aftenposten får opplyst er dette noe som har vært planlagt over noe tid, og noe Thorkildsen og Eidsvoll skal ha vært enige om. Thorkildsen skal ikke ha vært innstilt på å forsette etter 2023, og mente det nå var et naturlig tidspunkt å gjøre et skifte.

– Nå skal jeg rett og slett ta en timeout, tenke meg om og vurdere hva jeg vil videre. Så kjenner jeg meg selv såpass godt at jeg veit at jeg temmelig snart får lyst til å bruke alt engasjementet mitt på noe annet viktig, skriver Thorkildsen på sin Facebook-profil.

Hun skriver videre at de to ble enige om å «sette en fot i bakken etter valget».

– Når jeg er klar på at jeg uansett ikke skal være med veldig mye lenger, mens hun vil det, var dette et bra tidspunkt å foreta endring på, skriver hun.

Sunniva Holmås Eidsvoll overtar som byråd for oppvekst og kunnskap.

SVs lengstsittende byråd

Endringen trer i kraft tirsdag 19. oktober 2021 kl. 10.00, altså øyeblikkelig. Thorkildsen har allerede endret beskrivelsen på sin Facebook-profil til «tidligere byråd».

Thorkildsen går av etter til sammen seks år som byråd. Fra 2015 til 2017 var hun byråd for eldre, helse og sosiale tjenester før hun i 2017 ble utnevnt til byråd for oppvekst og kunnskap. Hun er dermed SVs lengstsittende byråd.

Den avtroppende byråden har stått i en rekke vanskelige saker knyttet til Oslo-skolen, Utdanningsetaten og avgangen til tidligere utdanningsdirektør Astrid Søgnen.

Hun var også innvalgt på Stortinget fra 2001 til 2013, nestleder i SV fra 2012 til 2015, og barne-, familie-, likestillings- og inkluderingsminister i Jens Stoltenbergs andre regjering.

– Thorkildsen har vært en sentral del av det rødgrønne byrådet siden starten, og har lagt ned en enorm innsats for barn og unge i Oslo. Hun har forvaltet en offensiv satsing på skolen og de ansatte og kvalitet i barnehagene. Jeg vil særlig takke henne for viktig og godt lederskap gjennom koronapandemien, sier byrådsleder Johansen i pressemeldingen.

Thorkildsen blir nå SVs første vara i bystyret.

– Stor dag

Den nye byråden Sunniva Holmås Eidsvoll skriver på sin Facebook-side at det er en stor dag.

– Det blir store sko å fylle etter verdens beste Inga Marte Thorkildsen, skriver hun.

Eidsvoll har ti års erfaring fra Oslo-politikken. Hun har vært gruppeleder for SV i bystyret i Oslo siden 2015. SV-politikeren har også ledet Oslo SV siden 2017. Eidsvoll er utdannet samfunnsøkonom, og har tidligere vært daglig leder i Natur og Ungdom, leder i Operasjons dagsverk og analytiker i Statkraft.

– Når jeg nå takker av, så er det i trygghet om at min etterfølger vil gjøre en kjempejobb. Sunniva Holmås Eidsvoll er dyktig, hardtarbeidende og engasjert, med lang erfaring både som gruppeleder og leder av Oslo SV, skriver Thorkildsen.

Nøkkeloverrekkelsen finner sted klokken 14 i dag. Thorkildsen og Eidsvoll vil da være tilgjengelig. Raymond Johansen vil kommentere byrådsbyttet på Rådhuset klokken 12.30.