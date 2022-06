Slik ser den legendariske Sotakiosken ut i dag Slik så Obos for seg hjørnet i sin forrige plan Nå legger de frem en helt ny plan for området Oslo Byutvikling Obos vil ha slutt på årelang krangel

Obos høstet storm for planene for Sotahjørnet på Vålerenga. Nå vil boligkonsernet bevare den legendariske kiosken – og bygge noe de håper naboene vil like.

20 minutter siden

– Vi burde lyttet litt bedre. Vi prioriterte utvikling for høyt og ser nå at prosjektet ikke var godt nok tilpasset nabolaget.

Utviklingsdirektør Geir Graff-Kallevåg i Obos står utenfor Sota-kiosken på Vålerenga. Den totalt forfalne kiosken fyller 100 år i år. Den er blitt et symbol på kampen om bevaring i bydelen. Og for mange en bekreftelse av Obos som kynisk, brutal utbygger.