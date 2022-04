Sirin Stav: – Å stanse Fornebubanen vil være dramatisk

Flere aktører for Fornebubanen forklarte seg onsdag om den nye milliardsmellen.

Sirin Stav (MDG) orienterte bystyrepartiene om situasjonen til Fornebubanen onsdag. Hun mener det vil være dramatisk å stoppe utbyggingen nå.

6. apr. 2022 16:31 Sist oppdatert nå nettopp

Klokken 15 onsdag ettermiddag, i møterom 6 på Oslo rådhus, satt representantene fra partier i Oslo bystyre seg ned i stolene sine. De gjorde seg klare for utspørring av Fornebubanen-direktør Irene S. Måsøval, Dovre-direktør Jarle Finsveen – og sist, men ikke minst – byråd for miljø- og samferdsel Sirin Stav (MDG).

Like ved var det hektisk møtevirksomhet i minuttene før. Flankert av sine rådgivere satt Stav og gjorde seg klar til de mange spørsmålene som ville komme.

Hva har byråden gjort for å unngå kostnadsøkninger? Hvor ofte møter byråden Fornebubanen? Kan vi forvente ytterligere kostnadssprekker? Mener byråden at man skal skrote hele banen?

I godt over én time kom spørsmålene. Og de alle lurte på: Hva skjer nå?

I et møterom satt Sirin Stav og forberedte seg på de mange spørsmålene, flankert av sine rådgivere.

– Å stanse vil være dramatisk

– Vi er i en vanskelig og krevende situasjon.

Slik startet byråd Stav sitt innlegg. Hun viste til at Oslo kommune har et investeringsregime som gjør at én av syv prosjekter vil gå over kostnadsrammene. Det har nå Fornebubanen gjort.

I en ny kvalitetssikring fra selskapet Dovre, kom det frem at Fornebubanen nå forventes å koste 4,3 milliarder mer enn hva man trodde i 2019. Fremtidig lønns- og prisvekst er da ikke regnet inn. Det gjør at sluttsummen vil bli et ukjent milliarder høyere.

– Spørsmålet er: Hva gjør vi nå? spurte Stav innledningsvis før hun delvis svarte på sitt eget spørsmål:

– Å stanse Fornebubanen vil være dramatisk. Arbeidet er godt i gang. Mange kontrakter er inngått. Mange utbyggere vil bli sterkt berørt om Fornebubanen vil stoppes. Bærum kommune har basert boligbygging og boligutvikling på at banen bygges. Samtidig skal vi ikke ta lett på den økte prislappen, sa hun.

Så startet utspørringen. Flere politikere lurte på om hun nå ville legge frem nye alternativer. Stav svarte at det er noe som nå må vurderes. Andre lurte på om andre kollektivprosjekter måtte stanses for å finansiere banen.

– Å skrelle vekk alt annet for å få plass til Fornebubanen vil være veldig krevende, svarte Stav.

Spørsmål? Det var det mange av onsdag kveld.

Må finansieres av Oslopakke 3

Stav fikk også gjentatte spørsmål om Oslopakke 3. Det er Oslo og Vikens felles plan for fremtidens vei- og kollektivprosjekter. Der forhandles også fremtidens bompengepriser. Det er i denne avtalen banen finansieres. Egentlig skulle partene bli enige om planen på mandag. Men Fornebubanen slo ned som en bombe.

– Vi er i en situasjon hvor kostnadene øker betydelig og vi har ikke tilstrekkelig finansiering, poengterte Stav.

Å hente penger fra bykassen er ikke aktuelt. Derfor er det gjennom å enten øke bompengene eller å skrote andre prosjekter i Oslopakke 3 pengene må komme fra. Om ikke staten stiller opp som en redning.

– Jeg vil oppfordre staten til å bidra med mer, sa Stav.

Torsdag morgen møtes partene til nye forhandlinger om Oslopakke 3. At de der vil finne en løsning for Fornebubanen, er lite trolig.

Fornebubanen-direktør Irene S. Måsøval kunne ikke garantere at prisen for banen i fremtiden kan vise seg å bli høyere.

Vet ikke sikkert sluttkostnad

Minst 23,3 milliarder, utenom fremtidig lønns- og prisvekst, er det man nå forventer at banen vil koste. Under utspørringen fikk Fornebubanen-direktør Irene S. Måsøval spørsmål om man nå kunne stole på at dette ble endelig pris.

– Det er ingen av oss som vet helt med sikkerhet hva prosjektet kommer til å koste. Vi har 90 prosent av arbeidene igjen og det meste pågår under bakken, svarte hun.

Direktøren viste også til at det er vanskelig å finne kostnadsreduserende tiltak nå.

Bygningsarbeid er startet på flere deler av strekningen, og det er så langt brukt 2,9 milliarder. Det er i tillegg inngått kontrakter med forpliktelser på 1,4 milliarder. Måsøval fikk også spørsmål om hva det vil koste å stanse utbyggingen nå.

– Den eksakte prisen for en bråstopp vet vi ikke. Det må gjennomgås nærmere, svarte hun.