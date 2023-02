Presenterer endringer i byrådet i Oslo. Helsebyråd Robert Steen (Ap) byttes ut.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) går ut av byrådet i Oslo og erstattes av Marte Scharning Lund (Ap).

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gjør endringer i Oslo-byrådet.

Dette er endringene:

Marthe Scharning Lund (Ap) blir ny helsebyråd

Usman Mushtaq (Ap) blir ny byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester

Rina Mariann Hansen (Ap) blir ny byråd for næring og eierskap

Robert Steen (Ap) og Victoria Marie Evensen (Ap) går ut av byrådet

– Alt Oslo trenger

Under pressekonferansen roste byrådsleder Johansen innsatsen de avtroppende byrådene har gjort. Johansen roste blant annet Victoria Marie Evensen for jobben hun gjorde for næringslivet under pandemien.

Evensen varslet allerede i høst at hun ikke ønsker gjenvalg under kommunevalget i 2023.

– Victoria gjorde det i høst klart at hun ikke ønsket gjenvalg, og ønsket seg et annet liv etter september 2023. Vi har i fellesskap kommet frem til at dette er et godt tidspunkt til å gjennomføre denne typen endring, sa Johansen under pressekonferansen.

Victoria Marie Evensen går av.

Byråd Rina Mariann Hansen går inn som Evensens erstatter. Hun er også Oslo Aps ordførerkandidat før kommunevalget i høst.

Usman Mushtaq, som nå blir byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, har tidligere vært byrådssekretær og rådgiver for Jonas Gahr Støre.

– Usman er alt Oslo trenger. Stovnergutten som ble lege, studerte økonomi, kjenner Oslos styrker og svakheter fra innsiden. Jeg ser frem til å jobbe med Usman i tiden fremover, sier Johansen.

Tidligere stabssjef blir helsebyråd

Helsebyråd Robert Steen trer ut av byrådet.

Det har den siste tiden stormet rundt Steen etter en rekke mediesaker om Oslos helsehus. I slutten av februar måtte han svare for tilstanden i Oslos helsehus i en høring i Oslo bystyre. Opposisjonen var ikke fornøyd etter høringen.

Steen varslet i januar at han trakk seg fra nominasjonskampen i Ap. Han stiller altså ikke til valg i høst.

Marthe Scharning Lund tar over Steens jobb. Hun har tidligere vært stabssjef ved byrådslederens kontor og var byråd for næring og eierskap i Oslo i 2019. Lund har også vært stortingsvara og er nå styreleder for Oslo Havn.

Marthe Scharning Lund (Ap) blir ny helsebyråd. Her er hun sammen med byrådsleder Raymond Johansen.