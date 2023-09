Oslo har 101 valgkretser. Hvor tror du ditt parti gjorde det best?

Høyre gikk mest frem og MDG mest tilbake i Oslo. Men resultatene varierer enormt i Oslos bydeler og valgkretser.

Oslo-folk stemmer svært ulikt. Sjekk ditt nabolag her. Vis mer

Publisert: 13.09.2023 05:45

Det er ikke nytt at den politiske rød- og blåfargen deler Oslo-kartet. Også i år ble Høyre største parti bydelene i vest og i «østkantens vestkant», Nordstrand.

Ap kunne glede seg over å være størst både i Søndre Nordstrand og det meste av Groruddalen. Men i bydelene Bjerke og Østensjø tok Høyre pallen. Minst like overraskende er det kanskje at Høyre også ble størst både i bydelene Sagene og Grünerløkka i indre øst.