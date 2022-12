Vil lage Norges nye konsertsenter på Fornebu

Fornebu er full av boliger. Nå lanseres gigant-planen som kan gjøre den gamle flyplassen til et senter for konserter og festivaler.

I dag er dette lukkede, gamle flyhangarer. Om noen år skal de være fulle av kultur, folk og liv. Hvis Bærums gigant-plan blir realisert.

Hilde Lundgaard Journalist

Nå nettopp

Bygningene ligger som en litt avsides klynge: De spenner fra det gamle flytårnet i tegl anno 1940 til verksteder, administrasjonsbygg og flyhangarer.

Etter at flyplassen stengte har de enorme hangarene blant annet vært båtopplag og lager. For tiden blir store show som Skal vi danse og P3 Gull spilt inn her med entusiastisk publikum.