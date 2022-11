Statsbudsjettet: Oslo får motorvei byrådet ikke vil ha

Oslos samferdselsbyråd er skuffet over at regjeringen «prakker på dem» enda et motorveiprosjekt.

Ring 1 går inn i tunnelen under regjeringskvartalet.

SV-leder Audun Lysbakken sier at han prøvde i budsjettforhandlingene, men at regjeringspartiene ikke hørte på ham.

Det han forsøkte, var å sette en stopper for planene om ny tunnel under det nye regjeringskvartalet. Dette prosjektet er beregnet til å koste 3,1 milliarder kroner. Det er også et av meget få, store veiprosjekter vertskommunen protesterer mot å få.