Luftig Høyre-løfte før valget: Vil ha utslippsfrie fly mellom Oslo og Kristiansand

Oslo- og Kristiansand Høyre vil legge penger på bordet for å få utslippsfrie hydrogen-fly mellom Oslo og Kristiansand. Hvis de vinner begge byene.

Eirik Lae Solberg (t.v.) og Mathias Bernander er toppkandidater for Høyre i Oslo og Kristiansand.

Oslo- og Kristiansand Høyre ønsker å investere i utslippsfrie hydrogen-drevne fly mellom de to byene, ifølge Høyres toppkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg. Dette forutsetter at de vinner i begge byene i det kommende valget.

Solberg mener at det er behov for store infrastrukturtiltak for å få det til. Han ser for seg et spleiselag mellom kommunene, staten og Avinor for å realisere prosjektet.

Flytrafikken representerer 2,8% av verdens klimagassutslipp, og nordmenn bidrar betydelig til disse utslippene. Hydrogen-fly kan være en del av løsningen for å redusere utslippene, men det krever omfattende infrastrukturutvikling og økonomisk støtte.

– Vinner vi valget i Oslo og Kristiansand, skal dette gjennomføres. Dette er et viktig valgløfte for oss, sier Eirik Lae Solberg, Høyres toppkandidat i Oslo før kommunevalget.

Han understreker at flyselskapene er interessert i utslippsfrie fly, og flyprodusentene bare noen år unna å produsere dem. Men infrastrukturen på bakken mangler.

Hydrogen er krevende både å flytte og lagre og trenger enten høyt trykk eller svært lave temperaturer. Lae Solberg ser for seg en infrastruktursatsing for transport med jernbane fra havnen og vei fra Alnabruterminalen, og lagring på flyplassen.

– Jeg tror at hvis vi skal få til utslippsfrie flyreiser, så er vi avhengige av at flyselskapene får drahjelp på dette, sier Lae Solberg.

Marsjordre

Han sier at Høyre umiddelbart vil gå i gang med prosjektet dersom de vinner. Når prosjektet er i gang, får man et klarere bilde av hva det vil koste. Kommunene må bidra planmessig og økonomisk, men Lae Solberg ser for seg et spleiselag med staten og Avinor.

– Det vil ta flere år å realisere dette, men vi må begynne nå skal det være ferdig før vi skriver 2030. Forhåpentlig vil luftfarten bli grønnere raskere med slike prosjekter, sier Lae Solberg fra Oslo Høyre.

Høyre er nå Oslos klart største parti. De var også størst ved sist valg, men et samarbeid mellom Arbeiderpartiet, SV og MDG har styrt siden 2015. Snittet av målingene peker nå på blått flertall i hovedstaden, men enkelte målinger viser tilnærmet dødt løp mellom blokkene.

Aftenpostens siste måling viste at Høyre får 36,2 prosent av stemmene i lokalvalget i Oslo.

I Kristiansand går det mot maktskifte etter mye turbulens for Arbeiderpartiet, som har styrt byen siste fire årene. Lokale målinger viser et klart blått flertall før valget. Et snitt av målinger viser at Arbeiderpartiet taper fire prosentpoeng fra 2019-resultatet på 18,3 prosent. Høyre er opp fra 17,7 til 23,7 prosent.

– Dette blir en av de viktigste sakene våre opp mot staten i årene som kommer, sier Mathias Bernander, Høyres toppkandidat i Kristiansand.

Han peker på at Agder kan få ilandføringen fra havvind. Dette vil tidvis føre til store mengder overskuddsstrøm, som kan brukes til å produsere hydrogen.

Store utslipp

Flytrafikk står for 2,8 prosent av verdens klimagassutslipp. Dette CO₂-utslippet er ekstremt skjevt fordelt. I 2018 brukte 11 prosent av verdens befolkning fly, bare 4 prosent av disse flyvningene krysset landegrensene, viser en studie publisert i 2020.

Noen få flyr ekstremt mye: 1 prosent av verdens befolkning, står for halvparten av utslippene fra fly. Nordmenn flyr mye og er blant dem som i stor grad bidrar til verdens utslipp fra flyreiser.

Flybransjen henger også etter bilindustrien når det kommer til utslippsfrie løsninger. Et stort problem er at batteripakken på flyet blir så tung hvis man skal ha nok strøm.

Men de har flere løsninger på gang.

Ny type fly

SAS har fly fra flere produsenter, men har flest av Airbus’ A320-modell. Den finnes i både lange og korte modeller, standarden har mellom 150 og 189 passasjerseter.

Da SAS gjorde siste ordre av nye fly fra Airbus, hadde de en klar beskjed til selskapet.

– Vi sa at neste gang vi kommer tilbake, så skal vi kjøpe lav- og nullutslippsfly, sier Knut Morten Johansen, direktør for samfunnskontakt i SAS.

SAS' neste bestilling fra Airbus, skal være lav- og nullutslippsfly, sier de.

Produsenten har allerede utviklet to utslippsfrie hydrogenmotorer til flyene. Den ene omgjør hydrogen til strøm og drifter propellmotorer. Den andre er en konvensjonell jetmotor som brenner hydrogen i stedet for flybensin. Disse motorene produserer like mye kraft som dagens motorer. Testflyet, Airbus’ gigantiske A380, skal etter planen ut og fly utslippsfritt i 2026.

Flyene kan være hyllevare i 2035, hvis tidsplanen til Airbus holder.

– Selv om vi er oppe på midten av 2030-tallet før de store flyene er her, er flyene klare «nesten i morgen» hva gjelder teknologisk utvikling. Vi må allerede nå begynne med infrastrukturen for å forberede oss på dette, sier Johansen, som gjentar SAS’ plan om fly på batteri på korte ruter før 2030.

Et Airbus A380-fly Gardermoen 2016.

Han sier prisbildet for å bytte drivstoff til hydrogen er litt uklart. Prisen på hydrogen vil trolig variere i takt med strømprisen.

Grønn hydrogen produseres med bruk av elektrolyse av vann, hvor man spalter hydrogen og oksygen. Selv om teknologien for hydrogenproduksjon stadig forbedres, medfører prosessen et stort energitap.