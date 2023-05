Arild Hermstad ny Oslo-byråd: Oppveksten i en utrygg drabantby formet hans syn på byutvikling.

Oppveksten i et område der byutviklingen sviktet, tar MDG-lederen med seg inn i den nye jobben.

MDG-leder Arild Hermstad sier behov for stor boligbygging i Oslo fremover ikke kan gå på bekostning av gode bomiljøer.

13.05.2023 17:45

I helgen har Arild Hermstad ledet sitt aller første landsmøte som leder for Miljøpartiet De Grønne (MDG).

I avslutningstalen lørdag kveld slapp han nyheten: Det blir han som overtar som ny byråd for byutvikling i Oslo etter Hanna E. Marcussen. Hun går nå ut i mammapermisjon og tar ikke gjenvalg i Oslo-politikken.

Med den nye jobben går Hermstad (56) inn i en av de mest opphetede politikkområdene i hovedstaden: Galopperende boligpriser, høyhus, småhusplan, arkitekturopprør og stadige naboprotester og fakkeltog.

– Det fine med lokalpolitikk er at den engasjerer, konstaterer Hermstad.

Dårlig byplan ga utrygt oppvekstmiljø

Han har særlig én hjertesak innen byutvikling, forteller han.

Det er å klare å bygge nok boliger uten å kompromisse på gode bomiljøer.

Hermstad vet av egen erfaring hva mangel på god byplanlegging kan føre til.

Han vokste opp i Åsane i Bergen på 1970-tallet.

Under en personlig åpningstale til landsmøtet fortalte han om faren som døde av en hjertefeil bare 27 år gammel. Om moren som ble alene med to barn på seks og to år.

– Det var tøft, både følelsesmessig og økonomisk, fortalte han i talen.

En ung MDG-leder foran barndomshjemmet i Åsane. Dårlig byplanlegging ødela for det som kunne blitt et fint oppvekstområde, mener Arild Hermstad.

Åsane var et jordbruksområde som i raskt tempo ble bygget om til en drabantby på 1960 og 1970-tallet. Befolkningen nesten tredoblet seg på tre tiår.

– Åsane er en nydelig plass med både hav, sjøutsikt og fjell. Men slett byutvikling skuslet bort muligheten til å skape et godt lokalsamfunn, forteller han.

Ifølge Hermstad ble Åsane en bilbasert bydel med kjøpesenteret som dominerende sentrum. Den manglet møteplasser. Barna byttet skole hvert år. Området opplevdes ikke som trygt. Mange av klassekameratene hans fikk rusproblemer, forteller Hermstad.

– Den kanskje største feilen var at det ble bygget for mye for raskt. For mange mennesker skulle inn samtidig på et svært område. Alle var småbarnsfamilier og helt like. Det ble lite mangfold og rom for å være forskjellige, forteller han.

Fakta Arild Hermstad Partileder i Miljøparti De Grønne (MDG) siden november 2022. Ny byutviklingsbyråd i Oslo etter Hanna E. Marcussen. Står på 2. plass på MDGs bystyreliste i Oslo til valget til høsten. Har tidligere vikariert som byråd for Oslo fra januar 2020 til mars 2021, dels for miljø og samferdsel, dels for byutvikling. Leder i Fremtiden i våre hender fra 2001 til 2017. Født 1966 i Bergen. Bodd i Oslo siden 2001. Bor på Bøler i Oslo. Er gift og har to barn. Vis mer

Må planlegge for mangfold

Erfaringene fra Åsane tar han med seg inn i jobben som øverste ansvarlig for byutviklingen i Oslo.

– Når man planlegger en ny bydel, så skal det ikke bo én type mennesker i den bydelen. Da bør man planlegge for at her skal det kunne bo folk fra alle sosiale lag og alle typer yrker, sier han.

– Nå ser vi den samme kritikken mot flere utviklingsprosjekter i Oslo. Føler du at det samme gjentar seg nå i Oslo, for eksempel på Løren, Økern og på Ulven?

– Det er krevende jobb for politikerne å veie behovet for flere boliger i en stadig voksende by opp mot å skape gode bomiljøer, begynner Hermstad.

Politikerne kan regulere sier han, men det er eiendomsbransjen og utviklerne som må følge opp.

– Eiendomsbransjen må være med å løfte disse områdene. De må merke seg at de som bor der, ønsker park, idrettshall og gode kvaliteter, ikke bare at det fortettes mer, sier han.

Byrådsleder Raymond Johansen (t.h.) har hentet inn «superreserven» MDG-leder Arild Hermstad som ny byutviklingsbyråd.

– Unaturlig med Høyre

Hermstad er ikke ukjent på Rådhuset. I flere runder har han vikariert som både byutviklingsbyråd og byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

– Arild er en superreserve, fastslår byrådsleder Raymond Johansen. Offisielt utnevner han sin nye byråd tirsdag.

Johansen sier det er vemodig å takke av Hanna E. Marcussen, som har vært med siden starten av det rødgrønne byrådsprosjektet. Hun er Oslos lengstsittende byutviklingsbyråd og har satt varige spor etter seg i byen, sier Johansen.

Han er glad for å få inn en erfaren politiker når Oslo-valgkampen nærmer seg innspurten.

MDG, Ap og SV har styrt byen i åtte år. Nå går de til valg på en ny periode sammen. Men i Oslo er det superjevnt. Vil det blokkuavhengige partiet MDG forlate Raymond Johansen og slå seg sammen med høyresiden dersom det rødgrønne flertallet glipper?

– Det er ganske unaturlig for oss å tenke at vi skal samarbeide med Høyre. De har stemt imot veldig mye av den politikken vi har fått til, sier Hermstad.