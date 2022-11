Dette helikopteret kan lage liten storm på bakken. Her lander det på Ullevål for første gang

Kirkeveien i Oslo ble stengt for fotgjengere da det nye redningshelikopteret prøvelandet på Ullevål sykehus.

Her lander det nye redningshelikopteret på Ullevål sykehus.

Sykehusområdet var sperret med hvite og røde bånd. Pressen sto på den andre siden av veien. Området var ryddet for folk, da det nye redningshelikopteret SAR Queen AW101 landet på Ullevål sykehus for første gang.

Blader og støv føk opp fra bakken da helikopteret gjorde sin første landing klokken 10:20. Lydnivået fra rotorene overdøvet den trafikkerte veien utenfor sykehuset.

– Øvelsen er gjennomført for å få en ordentlig erfaring av hvordan vind og lyd vil opptre i våre omgivelser. Det er jo mange gående og mye trafikk rundt Ullevål sykehus, forteller medisinsk direktør ved Oslo universitetssykehus, Hilde Myhren.

Kan lage liten storm på bakken

SAR Queen skal erstatte de gamle SeaKing-helikoptrene, men kommer med en hake: Helikopteret veier hele ti tonn, fire tonn mer enn forgjengeren. Det betyr mye mer støy og et mye større lufttrykk på bakken når helikopteret lander og letter.

Det nye helikopteret kan lage en liten storm på bakken. Det er en hastighet på mellom 20 og 24 meter pr. sekund. Vindstyrken kan få store trær til å svaie og takstein til å blåse av. For gående kan det være vanskelig å holde seg stående, skriver Store norske leksikon.

På Ullevål sykehus ligger landingsplassen like ved hovedinngangen til sykehuset. Den må sperres av når det nye helikopteret skal lande.

Da helikopteret skulle prøvelande, måtte store deler av sykehusområdet sperres av. Det inkluderer den mye trafikkerte Kirkeveien. Et busstopp måtte flyttes:

Myhren bekrefter at dette innebærer sikringer av området hver gang helikopteret skal komme inn for landing på sykehuset.

– Akkurat hvor stor den sonen skal være, det er denne øvelsen ment å kunne definere. Biltrafikken kan gå som vanlig, men det må avsperres for myke trafikanter. Omfanget av avsperringene er det som er viktig i evalueringen nå, sier Myhren.

Medisinsk direktør ved Oslo universitetssykehus, Hilde Myhren.

– Måtte holde seg fast nede på bakken

Både Forsvaret og Justisdepartementet var til stede da helikopteret prøvelandet. Det er Luftforsvaret som drifter redningshelikoptrene. De er allerede i drift på Sola i Rogaland. Neste år skal alle redningshelikoptrene i Norge være av denne typen.

SAR Queen er raskere enn SeaKing og kan fly lenger. Det vil «gi økt trygghet for folk på sjøen, langs kysten, i fjellet og i avsidesliggende områder over hele landet», skriver Forsvaret arrow-outward-link .

Helikoptrene har likevel skapt kontrovers, fordi det skaper problemer for sykehusene.

Helikopteret landet for første gang på et norsk sykehus i 2020. Prøvelandingen på St. Olavs hospital i Trondheim avdekket store problemer.

– Lufttrykket fra helikopteret var overveldende. Vi så folk som måtte holde seg fast nede på bakken, fortalte direktør ved St. Olavs arrow-outward-link Grethe Aasved til NRK.

Løsningen ble å hyre inn egne vektere arrow-outward-link for å sikre området, hver gang helikoptrene lander.

Størrelsen medfører støy og trykk

Jørn Brede Stangnes er assisterende prosjektleder i NAWSARH-prosjektet for justisdepartementet, som anskaffet helikopteret.

Han er fornøyd med øvelsen fredag formiddag.

Stangnes forteller at SeaKing-helikoptrene var modne for utskifting. Ifølge ham er det nødvendig at det nye helikopteret har den størrelsen det har, for å kunne klare å dekke havområdene. Det innebærer naturlig nok mer støy og trykk.

– Det skal kunne plukke opp tjue mann ute på en fiskebåt, på grensen til norsk økonomisk sone – det kan dette helikopteret gjøre, sier han.

Helikopteret har det nyeste av teknologi og søkeutstyr. Utstyret inne i helikopteret er det samme som tidligere, men med større plass.

– Det betyr større plass for legene å jobbe på og større plass for redningsmenn.

Assisterende prosjektleder i NAWSARH-prosjektet, Jørn Brede Stangnes.

Mange vil bli berørt når det skal lande

Hilde Myhren, medisinsk direktør ved OUS, mener at landingsplassens konstruksjon er sterk nok.

– Denne plassen er egnet for å kunne lande på. Beredskapsøvelsen går ut på hvordan landingen påvirker det ytre rommet og da myke trafikanter, sier hun.

Arbeidere fjerner sperrebånd etter beredskapsøvelsen.

Fordi landingsplassen ligger ved hovedinngangen til sykehuset, og i nærheten av den trafikkerte Kirkeveien, vil mange bli berørt når helikopteret skal lande.

Myhren mener imidlertid det ikke var noen bedre alternativer for landingsplass på sykehusområdet.

– Vi har vurdert noen alternativer lenger inn på sykehuset, men også der har vi ganske mye persontrafikk, pasienter og ansatte som går ut og inn av bygningen. En avsperring av området er nødvendig uansett, sier hun.

Helikopteret skal settes i drift fra 2023 på Rygge flystasjon og skal kunne lande på Ullevål sykehus.