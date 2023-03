Oslo Vinter Aftenpostens hålke- og slapseguide

En innføring i hovedstadens vinterføre.

17.03.2023 12:52 Oppdatert 17.03.2023 14:06

Primstaven viser vår, men bakken er dekket av stadig varierende typer kald masse. Hva er det vi ser, egentlig?

Ikke fortvil!

Aftenpostens samlede vinterfaglige kompetanse har utarbeidet en guide som gir både nye og gamle bybarn grunnleggende kunnskap om hovedstadens vintermessige egenart.

Hålke:

Vanlig hålke

Generelt glatt, for eksempel når det fryser på etter mildvær.

Sekundærfryst hålke

Tidligere hålke som har vært utsatt for mildvær, men ikke nok til at det smelter bort. Så kommer det en ny kuldeperiode, og den gamle hålka får nytt liv. Det skal ha blitt observert issvuller som har overlevd på denne måten i månedsvis.

Lurehålke

Områder som ser bare ut, men som er dekket av et svært tynt og nesten helt usynlig islag. Meget farlig.

Punkthålke

Hålke i form av issvuller plassert på strategiske steder, gjerne like rundt hushjørner, ved fotgjengeroverganger, på fortauer og andre steder der folk ferdes.

I 1994 demonstrerte Raymond Johansen, daværende byråd for samferdsel, hvordan man kan hjelpe personer som har gått over ende. I dette tilfellet var det Aftenpostens Else Brudevold som måtte reddes.

Mildhålke

Hålke som oppstår under mildvær, for eksempel ved at komprimert snø slites ned til en slags speilblank ismasse.

Underfryst hålke

Det er iskaldt på bakken. Så kommer regnet.

Melishålke (blindhålke)

Hålke med et lite dryss av nysnø over. Vanlig utgangspunkt for legevaktbesøk.

Fakta Slik faller du riktig på hålke (eller unngår å falle) Bryter Stig-André Berge har gitt følgende tips til NRK: 1. Stram magen – Jeg vet hvordan det er å falle. Jeg strammer alltid magen, for da unngår jeg at luften går ut av meg når jeg lander, sier han. 2. Møt isen med siden – Når jeg begynner å skli, tenker jeg at jeg skal falle på siden. La rumpa ta imot det første støtet, deretter resten av kroppssiden. Det demper fallet og er mer skånsomt for nakken, sier Berge til allmennkringskasteren. 3. Bruk brodder – Du kan ikke gå med joggesko. Det er det mest latterlige å gå med på isen. Ta på brodder. Det er ikke flaut å bruke selv om du er 16 år og kul, sier Berge. 4. Vær forberedt – Tren litt fallteknikk før du beveger deg under forhold som dette, ellers kan det gå hardt ut over kroppen, sier bryteren. Vis mer

Brøytehålke

Ekstremt glatte områder under nybrøytet snø der brøyteredskapene har polert snøen til det som i praksis er knallhard is.

Bjørvika-hålke

Islag som i utgangspunktet var dekket av snø (se melishålke), men der snøen ble borte idet den tredje mannen i dress smalt i bakken fordi han trodde dress-sko fungerte i dette været.

Flystripe

Smalt og tynt felt med is som kan gi overraskende fart på beina.

Broholke

Pluselig hålke på broene som krysser Akerselva. Skyldes typisk at fuktighet fra elven skaper et tynt og tildels usynlig islag (se lurehålke)

Marka-hålke

Frosne skiløyper som ser ut som vanlige skiløyper. Livsfarlige, særlig når vi har høy fart.

Hvordan varierer risikobildet innenfor de ulike hålkekategoriene? Vi har forsøkt oss på en oppsummering i denne grafikken:

Slaps

Sluddslaps

Slaps som følger av pågående nedbør av typen sludd.

Smelteslaps

Slaps som oppstår når snø smelter. Ofte et misforstått tegn på at våren er på vei.

BYM BYMBYM er en forkortelse for Bymiljøetaten, som har hovedansvaret snøryddig på kommunal grunn. -slaps (brøyteslaps)

Slaps som oppstår som følge av kommunens mekaniske eller kjemiske bearbeiding gjennom brøyting, salting eller strøing.

BYM-slaps fotografert på en sykkelvei i desember.

Hybrid-slaps

Snø som er så våt at den kan oppfattes som slaps. Eller slaps som også vil kunne oppfattes som snø. En luring, dette.

Overgangsslaps

Slaps som er i prosess til å innta en annen form, eksempelvis når det snør kraftig rundt null grader og snøen vurderer om den skal legge seg på bakken før det blir marginalt kaldere og utvikler seg til et mer stabilt snødekke. Tilsvarende når det snør/sludder, men temperaturen plutselig stiger, og slapset raskt smelter.

Bare-på-besøk-slaps

Lokal slaps som oppstår når større kjøretøyer dekket av snø kjører ned i den mildere bykjernen, og snøen sklir av og transformeres til slaps. Kan komme overraskende om man ikke er oppmerksom på hvor man setter føttene.

Er det snø eller slaps? Hybridslaps kan være en nøtt.

Frossent slaps (hålkeslaps)

Slaps som har frosset og antatt en fast form slik at den kan gi bruddskader hos fotgjengere som ikke har fått med seg temperaturendringene.

Carl Berner-slaps

Du vet ikke hvorfor den er der, for de burde ha fått den bort, men den er skitten av all trafikken, og den gjør det umulig å trille barnevogn til barnehagen.

Trikkeslaps

Lokal slaps som oppstår når snø smelter rundt trikkeskinnenes oppvarmede sporveksler.

Slapsehav (lureslaps)

Heftig sølepytt med tykt lag slaps oppå. En felle!

Astmareduserende slaps

Svart slaps som har samlet lavtflyvende Nox og hindrer den i å havne i lungene. En av få samfunnsnyttige slapsvarianter.

Flyveslaps

Slapsen som treffer deg i fjeset på vei til jobb mens du aner fred og ingen fare, og en bil passerer både deg og et slapsehav (se ovenfor) i høy fart.

Gangfelt-slaps

Det blir aldri glattere enn når snø og slaps dekker de tykke hvite stripene i et gangfelt.

Løkka-slaps

Slaps som egentlig ikke trenger å være der, men som bevisst blir liggende for å gi området et rustikt og genuint inntrykk av man i storbyens travle hipsterliv ikke har tid til å prioritere fjerning av slaps fra pop-up-kaffebarens fortau.

Kunstslaps

Den store slapsedammen som oppstår ved inngangen til alle byens museer og biblioteker. Kan også forekomme ved innganger til butikker og kjøpesentre. Kalles da kommersiell slaps.

Martini-slaps

Når du får uønskede isbiter i drinken idet du prøver deg på årets første utepils eller annen alkoholenhet i det du trodde var en vårmåned.

Hvor irriterende er ulike typer slaps? Denne grafikken gir et utgangspunkt:

Har vi glemt noe? Del dine slaps- og hålkedefinisjoner i kommentarfeltet.