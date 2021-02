Dette skulle være et stille sted for refleksjon over den største forbrytelsen under krigen

Det skulle være et stille sted med utsyn mot fjorden. Men minnesmerket over det norske holocaust blir sperret inne av snøsmeltingslekter, anleggsarbeid og gjerder.

De tomme stolene, minnesmerket for det norske holocaust under Akershus festning, skal være et stille sted, med utsikt mot fjorden. Slik har det ikke vært på lenge. Foto: Dan P. Neegaard

– Under holocaust-dagen forrige uke var det en vanvittig biltrafikk. Kantorens sang for de døde ble overdøvet av et pressluftbor. En av stolene er ødelagt av en anleggsmaskin.

Guri Hjeltnes, direktør for HL-senteret, beskriver forholdene ved Stolene/Empty chairs, det offisielle minnesmerket for det norske holocaust under Akershus festning.