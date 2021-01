Kontroll i Oslo-tunnel: På to dager fikk 45 sjåfører tre prikker og 7250 kroner i bot

Mange sjåfører prøvde å bytte felt da de fikk øye på politimannen lenger frem, men da var det for sent. På to dager har 45 køsnikere fått bot. Fem er anmeldt.

Når det er rødt lys i tunneltaket, er det ulovlig å kjøre i feltet under det. Foto: Trafikkorpset, Oslo politidistrikt

19. jan. 2021 18:24 Sist oppdatert nå nettopp

I juni i fjor ble det nordgående løpet i Vålerengtunnelen stengt for rehabilitering.

Da den nordgående løpet var ferdig før jul, stengte det sørgående løpet.