Oslo åpner opp – dette gjelder fra onsdag

Byrådet gir lettelser i tiltakene for barn og unge og åpner enkeltbutikker og restauranter fra onsdag. Men for de eldste ungdommene blir det få endringer.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) orienterer om koronasituasjonen og hvilke tiltak som skal gjelde i Oslo fra onsdag 3. februar. Foto: Stian Lysberg Solum

NTB

Cathrine Solbakken

1. feb. 2021 17:28 Sist oppdatert 14 minutter siden

Barnehager, barneskolene og ungdomsskolene går fra rødt til gult nivå. Det åpnes for fritidsaktiviteter både innen- og utendørs for barn til og med ungdomstrinnet. Enkeltbutikker og restauranter kan åpne igjen.

Det er hovedtrekkene i de nye koronatiltakene som vil gjelde i hovedstaden fra onsdag. Se nederst for liste over alle de nye tiltakene i Oslo.

– Barn og unge har lidd mer enn det som er rettferdig, og nå er tiden inne for å gi barn og unge litt mer av hverdagen tilbake igjen, sa oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) under pressekonferansen.

Fortsatt strengt på videregående

Men mens Oslo følger regjeringens anbefalinger om lettelser for de yngste, må videregåendeelever i hovedstaden fortsatt regne med å ha det strengere enn i kommunene rundt.

Videregående går fra heldigital skole til rødt nivå. Det betyr at elevene også vil få undervisning på skolen. Byrådet vil også i løpet av de neste dagene vurdere om videregående skole skal gå over til gult nivå i løpet av relativt kort tid.

– Vi må se an situasjonen blant de eldre ungdommene ennå litt. Det ligger an til flere lettelser allerede neste uke. Da står tiltak for eldre ungdommer først i køen, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Oslo er altså strengere enn de statlige lettelsene med videreføring av rødt nivå på videregående skoler samt at det ikke ennå åpnes for fritidsaktiviteter for dem som går i videregående skole og opp til 20 år. Årsaken er ifølge Johansen at ungdommene i denne aldersgruppen beveger seg mer mellom bydelene enn de yngre ungdommene.

Fakta Grønt, gult og rødt nivå i skolene Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Beskrivelsen av nivåene varierer noe mellom barneskoler, ungdomsskoler og videregående. Grønt nivå: Barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt.

Gult nivå: Hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort og kan være samlet. Innføring av tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.

Rødt nivå: Elevene og barna deles i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøte. Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre. Kilde: Utdanningsdirektoratet Vis mer

Oslo et episenter

Lørdag varslet regjeringen at de vil at skoler og barnehager i kommunene i ring 1 og ring 2 skal tilbake til gult tiltaksnivå fra onsdag 3. februar. De lot det samtidig være opp til kommunene å vurdere om det fortsatt var behov for rødt nivå.

Byrådslederen mener Oslo trenger strenge tiltak fordi hovedstaden i hele pandemien har vært Norges episenter for smitte.

Til tross for synkende smittetall i Oslo er hovedstaden med i den såkalte «ring 1» i trinnsystemet for tiltak på Østlandet etter mutantutbruddet i Nordre Follo.

– Oslo har hele tiden vært episenteret for smitten rett og slett fordi viruset trives best der det er mye folk. Vi må fortsette å være forsiktige. Vi skal ha en gradvis, kontrollert gjenåpning av Oslo. Det er mantraet for byrådet, sier Johansen.

– Det vi har lært, er at det er lettere å stenge ned enn å gjenåpne, sier byrådslederen.

Han sa at smittetallene var fallende i Oslo, med 580 smittetilfeller regisrert i Oslo sist uke. Med unntak av juleuken er dette det laveste siden slutten av oktober. Inga Marte Thorkildsen trakk frem at smitten har gått ned i aldersgruppen 13 til 19 år siden nyttår.

Enkelttiltak for bydeler

Johansen sier at Oslo hele tiden har hatt mulighet til å innføre ekstraordinære tiltak for bydeler med høy smitte, men at det er vanskelig.

Hele Oslo er rammet av strenge koronatiltak til tross for at enkelte bydeler har hatt lavt smittetrykk over tid. Byrådslederen mener det er vanskelig å innføre spesifikke tiltak for enkeltbydeler.

– Vi har hele tiden hatt mulighet til å gjøre ekstraordinære tiltak i noen av bydelene, men samtidig ser vi at de bydelene som har høyest smittetrykk, er de mest utsatte. Trangboddhet er det ikke mye å gjøre med, sier Johansen.

– Når du går inn og analyserer og ser på hvert enkelttiltak, er det ikke lett å ha ett enkelt tiltak for et område. Men vi har anledning til å stenge ned hvis det er smitteutbrudd i et område, sier Johansen.

De nye tiltakene

Her er de nye tiltakene som gjelder i Oslo fra onsdag 3. februar: