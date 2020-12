Rødt og byrådet enige om budsjett for 2021 - millioner på bordet

Ap, SV og MDG legger totalt 270 millioner kroner ekstra på bordet for å få flertall for kommunebudsjettet sitt for 2021. Men Rødt må akseptere at bussdriften fortsetter på anbud.

Eivor Evenrud, Rødts gruppeleder i Oslos bystyre, fikk ikke gjennomslag for at kommunen skal avprivatisere busskjøringen i Oslo. Jan Tomas Espedal

7. des. 2020 19:13 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag vedtar bystyret i Oslo kommunens budsjett for neste år. Mandag kveld godkjente styret i Rødt Oslo en avtale med byrådspartiene Ap, SV og MDG. Tilsammen har de fire partiene flertall.