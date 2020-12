Alto Braveboy er nominert til Årets osloborger: – Sinnssykt fett å få anerkjennelse for det vi gjør

Han kom til Gamlebyen i Oslo på nittitallet. Der opplevde han et samhold han ikke hadde sett tidligere. Det resulterte i et skateanlegg for bydelsungdom.

Alto Braveboy har siden 1999 drevet den ideelle organisasjonen Gamlebyen Sport og Fritid. Nå er han nominert til Årets osloborger. Foto: Espedal, Jan Tomas

Nå nettopp

– Det er mange andre i bydelen som gjør en vanvittig bra jobb for barn og unge, så denne nominasjonen er på deling med dem, sier Alto Braveboy om Årets osloborger-kandidaturet.

Alto Braveboy har siden 1999 engasjert seg i bydel Gamle Oslo. Det hele startet med et område som lå brakk i bydelen.

– Det var rett og slett en søppelfylling. Bilvrak, matsøppel, alt som kunne tenkes, mimrer Braveboy.

Midt i alt dette søppelet hadde noen bygget en provisorisk skaterampe. Da så Braveboy mulighet for å kunne bidra. Sammen med flere ildsjeler ryddet han vekk 600 kubikk med søppel og bygget aktivitetspark. Det var startskuddet for Gamlebyen Sport og Fritid. En ideell organisasjon drevet av barn og voksne i bydelen.

Fakta Alto Braveboy: Født 1967.

Var med å bygge opp Gamlebyen Sport og Fritid.

En ideell organisasjon drevet av barn og voksne i bydelen. Vis mer

Et lavterskeltilbud for alle barn og unge

I dag har Gamlebyen Sport og Fritid skatehall, kulturhus og barneskateanlegg. Det finnes også et atelier og byen i skyen. Det er et klatreanlegg formet som en miniatyrby.

Braveboy påpeker at en andel barn i indre øst vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. Det gjør det vanskelig å delta på fritidsaktiviteter. Derfor forsøker Gamlebyen Sport og Fritid å bøte på dette med et lavterskeltilbud som alle kan bruke.

– Det kreves så lite for å komme inn gang, sier han.

Gamlebyen Sport og Fritid jobber også med å integrere voksne med barn. Han trekker frem at aktivitetssenteret skal være et sted hvor voksne bryr seg om alle barn og kan lære dem omsorg. Gamlebyen Sport og Fritid skal bidra til mestringsfølelse og gi unge mennesker en god følelse for fremtiden, sier han.

– Det er en engasjert gjeng som bruker parken vår, og jeg føler vi har stor tillit i bydelen.

Alto Braveboy har brukt de siste 20 årene for å bygge opp aktivitetsparken. Foto: Espedal, Jan Tomas

Alto Braveboy har lagt ned mange timer med frivillig arbeid de siste 20 årene for å bygge opp aktivitetsparken. Organisasjonen har et godt samarbeid med foreldre, barne- og ungdomsskoler i bydelen. Over jul skal de bygge en utendørs kulturscene. Den håper Braveboy skal bidra til at aktivitetsparken kan tilby mer til flere barn og unge.

– Vi håper å få inn et samarbeid med kreative fag i skolene, slik at scenen kan brukes som et tilskudd i undervisningen, sier Braveboy.

– Se mulighetene der det har vært helt dødt

Han håper aktivitetsparken kan være til inspirasjon for andre bydeler. Når han reflekterer over sitt eget liv, er det særlig én ting han mener han er flink til:

– Det har gått sport i å kunne se mulighetene der det har vært helt dødt.

For da Braveboy bygget skateparken i 1999, var Gamlebyen slitt og en nedprioritert bydel. Det var ikke annet å gjøre enn å kaste seg rundt og starte på prosjektet.

– Miljøet var så fullt av ressurser på den tiden. Det var lav terskel for å gjøre noe og godt samhold i bydelen, opplyser han.

Slik mener han det også er i dag. Likevel snakker han om økte forskjeller i byen. Derfor tror Braveboy at Gamlebyen Sport og Fritid er særlig viktig. Det skal være et sted hvor ungdom kan henge. Slik kan man fange dem opp og unngå at de havner i kriminelle miljøer.

Alto Braveboy engasjerer seg for barn og unge i Gamlebyen. Skateanlegget han har vært med å bygge opp, skal også integrere barn og voksne. Foto: Espedal, Jan Tomas

En investering for fremtiden

Å kunne vitalisere og ta i bruk områder som ligger brakk, blir for Braveboy et slags beboertiltak for bydelen.

– Det er en langtidsinvestering i naboskap. Der fremtiden ligger for våre barn, påpeker han.

Braveboy håper aktivitetsparken han og ildsjelene har skapt, er med på å vise kommunen at det er vilje i bydelene til å gjøre en forskjell. Han sier det er på tide å slippe til folk fra nabolaget. La grasrota få forme eget nærmiljø.

Gamlebyen Sport og Fritid skal restaurere en bro og bygge scene i 2021. Dette kaller Braveboy den nye våren. Skulle han vinne årets osloborger deler han dette med alle som bor i bydelen. Men han bedyrer at premien må bli hengende på kontoret hans.