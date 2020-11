Løp rundt med kniv på Grünerløkka. Truet flere og knivstakk én. Nå er han tiltalt.

Mannen ble omringet av åtte-ni politifolk, men nektet å overgi seg. Til slutt måtte politiet bruke elektrosjokkvåpen for å pågripe ham.

Store politistyrker rykket ut da meldinger om en knivmann, som truet folk ved Schous plass, kom inn til politiet en junimorgen i fjor.

Før politiet kom frem, hadde mannen rukket å knivstikke en person på Ankerbrua. I tillegg hadde han truet flere personer med kniv. Offeret som ble knivstukket, fikk alvorlige skader.

Det tok ikke lang tid fra politiet ankom Ankerbrua til mannen ble pågrepet. Politiet måtte bruke elektrosjokkvåpen i forbindelse med pågripelsen. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Mannen ble raskt omringet av væpnet politi. Likevel fortsatte han å gå videre. Politiet avfyrte derfor et varselskudd. Det ble også benyttet et elektrosjokkvåpen på gjerningspersonen før han ble pågrepet.

Politiet var raskt ute med å fortelle allmennheten at ingenting tydet på at de to hadde en relasjon til hverandre. Mannen som ble knivstukket, fortalte VG at han var et tilfeldig offer.

32-åring tiltalt

Nå er 32-åringen tiltalt for drapsforsøk. Han er også tiltalt for å ha truet fem andre personer med kniv. Alle episodene skjedde i løpet av 15–20 minutter nederst på Grünerløkka ved 08-tiden.

Det 37 år gamle offeret var på vei til jobb da han ble knivstukket i ryggen.

«Han forsøkte å stikke NN gjentatte ganger i overkroppen, men lyktes ikke i dette fordi NN gjorde kraftig motstand og klarte å forhindre flere knivstikk». Det kommer frem i tiltalen.

Store områder ble sperret under politiaksjonen ved Schous plass i juni i fjor. Foto: Wasim K. Riaz

Ifølge tiltalen løp han mot og etter flere av personene som er fornærmede i saken.

Mannen er også tiltalt for å ha tent på klær og annet brennbart materiale på sitt rom i en leilighet på Grünerløkka. Dette skal ha skjedd rett før han gikk ut og truet folk.

Var i psykotisk tilstand

Statsadvokat Cecilie Schløsser Møller skriver i tiltalen at 32-åringen var i psykotisk tilstand da han utførte handlingene.

Det vil bli lagt ned påstand om dom på overføring til tvungent psykisk helsevern for den tiltalte.

Advokat Andrea Wisløff er mannens forsvarer. Hun skriver i en SMS til Aftenposten at hennes klient ikke husker noen ting fra selve hendelsen.

Advokat Andrea Wisløff i Advokatfirmaet Kildebo er mannens forsvarer. Foto: Privat

– Han var psykotisk i gjerningsøyeblikket og kan av denne grunn ikke straffes. Det er tatt ut tiltale med påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern. Min klient er enig i at han har et behov for behandling, skriver Wisløff.

– Hva slags behandling får han nå?

– Pr. i dag sitter han i varetektsfengsel. Det er forventet at han vil bli overført til en behandlingsinstitusjon så fort det foreligger en rettskraftig dom. Han er selvfølgelig svært lei seg for all smerte og frykt han har påført de fornærmede i saken, svarer Wisløff.

Saken mot 32-åringen starter i Oslo tingrett tirsdag 1. desember og varer i fire dager. Den tiltalte er russisk statsborger, men har bodd i Norge i en årrekke.