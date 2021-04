Bydelsutvalgsledere vil ha diskusjon om ulike koronatiltak i Oslos bydeler

Enkelte bydeler med lavt smittetrykk ønsker nå en debatt om smittetiltak på bydelsnivå. Det skjer etter at byrådet ikke lemper på tiltakene til tross for en nedadgående smittetrend i samtlige bydeler i Oslo de siste to ukene.

Det er store forskjeller på smittetrykket rundt om i Oslo. Derfor ønsker flere bydeler nå en debatt om smitteregler på bydelsnivå. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Nå nettopp

Når byrådet nå forlenger smitteverntiltakene i Oslo, betyr det fortsatt forbud med flere enn to gjester på besøk i private hjem.

Det er også forbudt å samle mer enn ti personer i tilknytning til private hjem utendørs.