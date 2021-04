Oslo-folket nøt vårsolen. Men tometeren ble veldig kort.

Hovedstadens parker er lørdag fylt med ansamlinger av våryre folk. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad kritiserer parkfestene.

Lørdag var Kubaparken på Grünerløkka fylt med Oslo-folk som var ute og koste seg i finværet. Foto: Morten Uglum

9 minutter siden

Vårsolen har meldt sin ankomst i hovedstaden. Gradestokken lørdag krøp over 15 grader. Det fikk flere Oslo-folk til å tilbringe lørdagskvelden ute i byens parker og friområder.

Ifølge Oslo kommunes koronaforskrifter kan man maksimalt være ti personer i en gruppe som samles i en park. Det skal være to meters avstand mellom hver enkel.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er kritisk til parkfester.

– Vi forstår godt at folk vil møtes utendørs i vårsola, og det er absolutt bedre å møtes i friluft enn i trange leiligheter. Likevel er det avgjørende at man følger smittevernrådene og holder god avstand til andre når man er ute. Parkfester er en veldig dårlig ide. Oslo kommunes smittevernregler er viktige, sier han til Aftenposten lørdag kveld.



– Har dere noen oppfordringer til folk som samles ute?

– Vær helt frisk og ikke bryt karanteneopphold for å møte andre. Kos deg gjerne utendørs, men dropp klemming og hold god avstand til andre – minst en meter. Ha med deg munnbind i tilfelle du må inn et sted eller det er vanskelig å unngå trengsel.

– Unner dere folk å nyte finværet og samles ute, når strenge tiltak gjør det vanskelig å møtes inne?

– Smitterisikoen utendørs er liten hvis man ikke er for mange til stede. Erfaringene fra i fjor sommar var at det var lite smittespredning utendørs. Man skal ikke ha dårlig samvittighet for å være ute.

– Hvordan burde politiet forholde seg til dette? Bør de gripe inn hvis ansamlingene blir for store?

– Politiet forholder seg nok til Oslo kommunes forskrifter og den nasjonale covid-19-forskriften på samme måte som for et år siden.

I Sofienbergparken var det flere som grillet lørdag kveld. Foto: Harald Stolt-Nielsen

– Folk bryr seg ikke

– Folk bryr seg ikke, sier Sander Foss.

Han sitter sammen med vennene Pernille Moe, Emilie Bere, Henrik Oven og Tobias Lundgren på St. Hanshaugen i sentrum av Oslo og nyter det milde vårværet.

De har tilbrakt de siste timene på St. Hanshaugen. Der var de definitivt ikke alene. Rundt dem sitter flere grupper med unge voksne og ungdommer tett. Flere hadde rigget seg til med medbrakt mat og drikke, men ikke alle holdt god nok avstand, mener vennegjengen.

– Det var mye bedre i Frognerparken. Der holdt folk større avstand, legger Emilie Bere til.

De forteller at jentene bor sammen i en leilighet på Majorstuen, og at guttene bor i kollektiv sammen på Grünerløkka.

De to venninnene hadde først vært i Frognerparken, mens guttene hadde tilbrakt de siste fire timene på St. Hanshaugen.

– De fleste gruppene holder avstand, men enkelte grupper mellom 10 og 20 personer sitter altfor tett, sier Foss.

forrige











fullskjerm neste St. Hanshaugen var godt besøkt lørdag. 1 av 5 Foto: Harald Stolt-NiElsen

Aftenposten besøkte lørdag kveld Sofienbergparken, Tøyenparken, Frognerparken og St. Hanshaugen.

Flere av gruppene var flinke til å holde avstand til hverandre, men avstanden internt i gruppene var nok et godt stykke under to meter.

Flere feiret bursdag, mange hadde med seg musikk og noen spilte fotball. Politiet glimtet med sitt fravær de gangene Aftenposten tok turen opp til St. Hanshaugen.

Foto: Harald Stolt-Nielsen

Politiet: Ivareta smittevernet

Operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt sier at hovedstadspolitiet er forberedt på mye folk på strendene og sosiale samlinger lørdag kveld og natt til søndag.

– Vi får inn en del meldinger om at folk samler seg i parker, men det er foreløpig ingen meldinger om åpenbare brudd på koronaforskriften, sier Grøttum til Aftenposten lørdag.

Han legger til at å følge opp koronaforskriften er en prioritert oppgave. Han kommer med en klar oppfordring:

– Nyt det fine været, ivareta smittevernet og ikke drikk alkohol på offentlig sted.

Oslo kommunes situasjonsrapport viser at smitteutviklingen i Oslo fortsatt er nedadgående. Men nedgangen er ikke like markant som uken før.

Det har også vært en stor nedgang i antallet smittetilfeller blant barn og unge, ifølge situasjonsrapporten.

FHI: Viktig å holde avstand

Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), sier det er godt nytt at vårværet gjør det enklere å være ute og treffe folk.

– Siden risiko for smitte utendørs er mindre enn når man er tett på hverandre innendørs, er dette godt nytt og hyggelig for oss alle, sier hun.

Vold understreker likevel viktigheten av å følge smittevernreglene selv om man oppholder seg ute.

– Det er viktig at vi klarer å få en fortsatt nedgang i smittetallene, og det bidrar vi alle til ved å holde avstand og ikke samle for mange.

Raymond Johansen hadde ifølge rådgiver Halvard Hølleland lørdag ingen kommentar til ansamlingene i parken.