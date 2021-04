Hvor raskt bør Oslo åpnes? Slik går kampen mot pandemien nå.

På tide med en liten fest i Oslo for å feire at smittetallene faller? Sorry. Da bør du først ta en titt på disse tabellene først.

Smitten faller i Oslo. Men en stor del av nedgangen skyldes at testaktiviteten i hovedstaden er halvert. Foto: Ketil Blom Haugstulen

27. apr. 2021 07:40 Sist oppdatert nå nettopp

I over fem måneder har store deler av hovedstaden vært stengt. De nasjonale koronareglene har vært endret om lag 177 ganger.

De siste dagene har diskusjonen gått internt i byrådet og helsemyndighetene: Hvor raskt bør Oslo-folk få et mer normalt liv?