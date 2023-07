Ett av Norges mest trafikkerte kryss stengt i åtte uker etter vannlekkasje

Det er snart to uker siden vannlekkasjen i Majorstuen-krysset. Veien er fremdeles stengt på og vil gjenåpne rundt 1. september. Tirsdag jobbet bare to mann på stedet.

Tirsdag formiddag var det to arbeidere som jobbet i Majorstuen-krysset som forblir stengt også de neste ukene. Vis mer

Grytidlig fredag 7. juli oppsto det lekkasje i en vannledning fra 1927 midt i Majorstuen-krysset. Det rant ut 2,2 millioner liter vann på litt over en time før lekkasjen i krysset Kirkeveien og Valkyriegata ble stoppet.

Bildet fra stedet, tatt kort tid etter, viser et stort hull i bakken. Dermed ble trikkene omdirigert og Ring 2 mot Ullevål sykehus stengt for biltrafikk. Ruter anslo raskt at det ville ta en-to uker før skadene blir reparert.

Slik så det ut på stedet kort tid etter at lekkasjen i krysset Valkyriegata og Kirkeveien var stoppet 7. juli. Vis mer

Siste prognose sier at krysset blir gjenåpnet rundt 1. september, altså åtte uker etter at lekkasjen oppsto. Til sammenligning ble skadene etter en vannlekkasje på John Colletts plass i forrige uke reparert etter et par dager. Der var trikken tilbake i rute etter ti timer.

På grunn av lekkasjen har 20-bussen fått en alternativ rute på stedet. I tillegg må 19-trikken stoppe i Valkyriegata. Dette fordi holdeplassen i Majorstuen-krysset ikke kan betjenes.

– Akkurat nå venter vi på at Vann- og avløpsetaten (VAV) skal bli ferdig med sin del av jobben. Deretter skal vi legge nye skinner på stedet. Denne jobben starter i begynnelsen av august, sier Jan Rustad.

Han er kommunikasjonsrådgiver i Sporveien.

Underlaget ble vasket bort

Sporveien må bygge ny underbygning og støpe ny sokkel før nye skinner kan legges på stedet. Store deler av underlaget ble vasket vekk av vannet og må erstattes.

– Kan dere ikke starte jobben før det?

– Også sporveisarbeidere skal ha ferie. Så må de formelle tillatelsene på plass. Akkurat nå venter vi på at VAV blir ferdig med sin del av jobben, svarer Rustad.

Han legger til at de nye skinnene er klargjort og ligger nå på Sporveiens verksted på Skullerud.

– Dette ble gjort av en av spesialistene våre før han tok ferie.

Et stort område midt i Majorstuen-krysset er sperret på grunn av veiarbeid. Etter planen gjenåpner gaten rundt 1. september. Vis mer

– Dere sliper i disse dager skinnene på nattetid. Kan dere ikke omdirigere mannskapene?

– Det er vanskelig. Mannskapene som arbeider med skinneslipingen, kommer fra en underleverandør og har ikke fagkunnskapene som skal til for å få lagt nye skinner, svarer Rustad.

– Uansett vil det være lite å vinne på det fordi her må det støpes, og så må betongen herde. Det tar den tiden det tar, legger han til.

Skinnene som skal legges i Majorstuen-krysset, er klargjort og ligger nå på Skullerud. Vis mer

Sporveismuseet uten forbindelse

På grunn av skadene etter lekkasjen har også trikkene på Sporveismuseet mistet sin forbindelse til omverdenen. På museet, som ligger et steinkast unna der det var lekkasje, står flere veterantrikker som fra tid til annen er ute på hovedsporet.

Sporvekselen ut fra museet er nedslitt og må uansett skiftes. Det samme er tilfelle for skinnene inn mot vognhall 5 som huser Sporveismuseet. Det vil koste 11–12 millioner kroner å utbedre dette. For å få normal trafikk i gang, er dette en oppgave som må vente.

– I tillegg til sporet må også kontaktledningen reetableres. Derfor må vi vente med det, sier Rustad.

Det er uklart når skinnene utenfor Sporveismuseet kommer på plass.

Veterantrikken som er kjent under navnet Vogn 70 og som tidligere er blitt leid ut, står i Grefsen vognhall.

– Her sliter vi med tilgang på deler. Derfor er den så langt dessverre ikke tilgjengelig for leie, sier Rustad.

Har byttet 11 meter med rør

Jean-Yves M. Gallardo er kommunikasjonssjef i Vann- og avløpsetaten (VAV). Han sier at etaten fremdeles jobber med gjenoppbygging etter lekkasjen 7. juli.

– Det er en ganske komplisert prosess. I tillegg til vannledninger ligger det annen infrastruktur i bakken, som kabler, som vi må ta hensyn til. Derfor har jobben tatt noe tid, sier Gallardo.

Ring 2 mot Ullevål sykehus fra Majorstuen er stengt i kjølvannet av vannlekkasjen for snart to uker siden. Vis mer

– Hvorfor tar denne jobben mye lengre tid enn jobben etter lekkasjen i forrige uke?

– På Majorstuen ble det lagt om 10–11 meter med rør, samt at vi har haste-ombygd en kum og byttet ventilkryss. I Sognsveien var det bare 1-1,5m med rør som ble byttet. Trikken der ble ikke berørt på samme måte. Vi måtte ikke under skinnene som på Majorstuen. I Sognsveien har vi heller ikke måttet bytte noe ventilkryss. Det var mye mindre jobb, forklarer Gallardo.

Ventet på spesialbetong

De siste dagene har en ekstern entreprenør jobbet med blant annet forskaling og armering innenfor et avsperret område i krysset.

– Det tok noe tid å skaffe spesialbetongen. Denne uken skal grunnlaget under fotgjengerovergangen støpes. Og så må betongen herdes over helgen. Vi håper at jobben blir ferdig i midten av neste uke, sier Gallardo.

Da Aftenposten var på stedet tirsdag formiddag, var det kun to arbeidere som jobbet der.

– Jeg antar at det var nok personer til den jobben som ble utført. Antall personer som jobber, er avhengig av hva slags arbeids som skal utføres. Vi har tro på at vår entreprenør har satt inn nødvendige ressurser, sier Gallardo.