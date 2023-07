Vann- og avløpsetaten hadde bestilt boring – endte i stor vannlekkasje

Samtidig som Oslo kommune opphevet vanningsrestriksjonene, forsvant 540.000 liter vann etter vannlekkasje i Ullevål Hageby etter at Vann- og avløpsetaten hadde bestilt boring.

Tirsdag ettermiddag ble det fremdeles jobbet på stedet for å reparere skadene i kjølvannet av mandagens vannlekkasje i Ullevål Hageby. Vis mer

Det tok hele 90 minutter fra vannlekkasjen på John Colletts plass ved Ullevål hageby oppsto til den ble stoppet ved 12.30-tiden i går.

I mellomtiden rant en halv million liter vann nedover Sognsveien. 540.000 liter tilsvarer vannforbruket til 3375 Oslo-borgere i ett døgn.

Dette pågikk samtidig som Oslo opphevet vanningsrestriksjonene.

I ettertid viser det seg at det ble boret i en vannledning. Boringen ble utført av Norsk Grunnboring på oppdrag fra Vann- og avløpsetaten i kommunen.

Et borerigg fra Norsk grunnboring forårsaket mandagens vannlekkasje på John Colletts plass. Vis mer

Lekkasjen førte til at trikkens linje 17 og 18 ble innstilt mellom Adamstuen og Rikshospitalet. Trafikken kom i gang ved 21-tiden mandag.

Nå jobbes det på stedet for å reparere skadene som oppsto i kjølvannet av lekkasjen.

– Det vil trolig ta tre dager å reparere skadene, sier Jean-Yves Manum Gallardo.

Han er kommunikasjonssjef i Vann- og avløpsetaten.

Skulle undersøke grunnen

Gallardo forteller at det ble boret i forbindelse med et oppdrag fra Vann- og avløpsetaten.

– De skulle utføre en geoteknisk undersøkelse på oppdrag fra oss, sier Gallardo.

Han legger til at det er vanlig at etaten gir slike oppdrag til forskjellige firmaer.

– Dette var et rutinemessig oppdrag for å kartlegge grunnforholdene.

Slik så det ut i Sognsveien rett etter at vannlekkasjen oppsto. Vis mer

– Hvordan kunne slikt skje når de boret på oppdrag fra dere?

– Våre leverandører mottar informasjon om plassering av vannrør. Men dessverre kan sånt skje. Det er veldig mye kompleks infrastruktur under bakken, svarer Gallardo.

– Hvem skal ta regningen for dette?

– Det må vi komme tilbake til. Dette spørsmålet er til juridisk vurdering.

Fikk anvist sted for boring

Hans Petter Bøckmann er daglig leder i Norsk Grunnboring. Han sier at de fikk anvist et punkt for boring.

– Vi fikk anvist et punkt for boring og boret der. Vi borer to-tre ganger i Stor-Oslo, men har aldri opplevd noe lignende før, sier Bøckmann.

Det har oppstått store skader i grunnen på grunn av mandagens vannlekkasje. Vis mer

Oslo kommune har en avtale med DMR Miljø og Geoteknikk når det gjelder boring i Oslo. Det var DMR Miljø og Geoteknikk som hadde anvist punktet der det ble boret. Det bekrefter prosjektleder Bjarni Kristjansson. Han er prosjektleder i DMR Miljø og Geoteknikk.

– Vi har jobbet med etaten i flere år. Det er første gang at dette skjer. Vi har foreløpig ikke fått noe oversikt fra Vann- og avløpsetaten om hva som er truffet. Derfor kan jeg ikke si noe om årsaken foreløpig. Vi skal finne ut av det, sier Kristjansson.