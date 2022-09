I flere år har unge bevæpnet seg med kniv og machete. Hva er grunnen?

Over flere år har politiet tatt stadig flere unge som går med kniv. De unge er ikke redde for å ta den i bruk. Ofte er det tilfeldigheter som gjør at det ikke ender med drap.

En politimann måtte tirsdag rydde opp de blodige restene etter nok en knivepisode, denne gangen på Furuset.

9 minutter siden

28 ganger har Oslo politidistrikts operasjonssentral tvitret om knivepisoder siden juni. Det er bare de tilfellene politiet velger å gå ut med.

Den siste tiden har det vært en rekke alvorlige episoder der spesielt ungdommer har dratt frem en kniv eller andre typer våpen.

I forrige uke ble en 18 år gammel gutt fengslet etter en knivstikking utenfor Stovner senter. Offeret, en annen ungdom, ble alvorlig skadet. Tilfeldighetene skulle ha det til at liv ikke gikk tapt.

Samme uke var det to skyteepisoder på Torshov. Mens denne uken skjedde det nok et knivangrep i Groruddalen. To menn ble knivstukket i nærheten av Furuset senter. Den ene ble funnet ved åstedet, den andre i en leilighet ikke så langt unna.

Begge ble fraktet til sykehus, den ene mer alvorlig skadet enn den andre. Men begge er utenfor livsfare.

Samme dag var det et slagsmål mellom to grupperinger ved Tveita senter. Også her skal det ha vært en eller flere kniver involvert.

For enkelte er det å ta med seg kniv når de går ut døren om morgenen, like naturlig som å legge mobilen i lommen, skal man tro byrådsleder Raymond Johansen.

30. august ble to personer skadet under et slagsmål der en stor kniv ble tatt i bruk. Tre personer er siktet i forbindelse med hendelsen.

Tar flere med kniv og våpen

Mindre konflikter, kriminelle miljøer, rykter og drittslenging. Grunnene for at unge tar i bruk en kjøkkenkniv, machete eller springkniv kan være mange. Ofte kan det være så trivielt som en personlig konflikt. Noen ganger kan det være større konflikter mellom kriminelle miljøer som ligger bak.

I noen tilfeller hevder guttene at de tar med seg kniv eller machete for å føle seg trygge. Noen ganger er det fordi de er involvert i en konflikt med andre unge og frykter å bli utsatt for vold.

Det som ofte går igjen er at det er gutter som kommer fra sentrum eller øst i Oslo. De har gjerne begått kriminalitet tidligere.

En rekke ganger de siste årene har politiet måtte rykke ut med store styrker for å håndtere store og mindre slåsskamper mellom ungdommer der kniv er blitt tatt i bruk. Ofte er det tilfeldigheter som gjør at liv ikke går tapt.

30. november 2020 ble en ung gutt knivstukket flere ganger i magen av en 15 år gammel gutt på Lindeberg. Offeret endte opp med et 3 centimeter langt kutt ved navlen.

Bakgrunnen var at offeret hadde filmet 15-åringen da han ble utsatt for grov vold. Videoen hadde så blitt delt via sosiale medier. I retten forklarte 15-åringen at filmingen og delingen av filmen opplevdes som veldig ydmykende.

16. mai 2020 går tre ungdommer ut av en drosje på Furuset. De er bevæpnet med machete og balltre.

De løper etter andre ungdommer. Inne på et gatekjøkken oppstår det et slagsmål. Både balltre og machete blir tatt i bruk. En av ungdommene er blitt slått med macheten. Han har et 13–14 centimeter langt kutt i ryggen etter angrepet.

Etter de siste hendelsene i høst har politiet uttrykt bekymring og beskrevet det som en «mer urolig periode». De ser derimot ikke hendelsene i sammenheng, med unntak av de to skadede på Furuset tirsdag.

Bekymret byrådsleder

Byrådsleder Raymond Johansen sa tirsdag at han er bekymret for utviklingen av knivbruk i Oslo.

– Det er et problem at enkelte gutter tar med seg kniven på innerlommen. Det er en del av påkledningen, og man er villig til å bruke den. Og det er ikke for å spikke pinner til pølsegrilling, for å si det slik, sa Johansen til VG.

Han ønsker ikke at det skal bli nødvendig med offentlig ransakelse av folk. Han er tydelig på at kulturen knyttet til kniv i enkelte miljøer må stanses.

– Oslo skal være en trygg by, sier han.

Byrådsleder Raymond Johansen er bekymret over økt bruk av kniv i enkelte miljøer.

Ran, vold og hevn

I en rapport fra Oslo politidistrikt om unge kriminelle, kom det frem nesten 20 prosent hadde blitt tatt for bæring av kniv eller andre typer våpen. Blant de som begår mye kriminalitet, såkalte gjengangere, er det enda flere. Der hadde halvparten blitt anmeldt for å gå med kniv eller andre våpen. De siste tre årene har politiet øst i Oslo registrert over 75 saker med unge under 15 år som har truet med kniv.

Oslo tingrett gikk i fjor gjennom saker der den tiltalte var under 18 år. De fant at det er særlig to typer lovbrudd som skiller seg ut:

Ran begått av flere gutter med minoritetsbakgrunn mot en eller to etnisk norske gutter. Disse ranene skjer gjerne i områder hvor det er offentlig transport, som T-banestasjoner etter klokken 18. Noen ganger blir kniv eller machete tatt i bruk. Vold og hevnhandlinger begått mellom jevnaldrende gutter med minoritetsbakgrunn. Disse finner ofte sted i guttenes nærområde. Ofte blir kniv eller machete tatt i bruk.

I 29 av 57 rans- og voldssaker ble kniv eller machete tatt i bruk, viste domstolens gjennomgang av sakene.