Oslo Høyres ordførerkandidat i hardt vær etter post om ufaglærte. – Jeg fikk vondt i magen da jeg så det.

Et innlegg på Anne Lindboes instagramkonto om ufaglærte i eldreomsorgen har skapt reaksjoner. Det ble ikke bedre da hun la skylden på egen kommunikasjonsavdeling.

Det er for mange ufaglærte som ikke kan noen ting», sto det på Anne Lindboes instagramkonto mandag.. Her under Arendalsuka. Vis mer

Publisert: 15.08.2023

«Det er for mange ufaglærte som ikke kan noen ting. Og noen har også veldig dårlig språk. Det må man gjøre noe med, for det kan være farlig».

Denne posten ble lagt ut på Høyres ordførerkandidat Anne Lindboes og Oslo Høyres instagramkontoer mandag. Da tok det fyr på sosiale medier.

Saken ble først omtalt av Avisa Oslo.

Dette budskapet ble lagt ut på Anne Lindboes Instagram-konto mandag. Oslo Høyre har beklaget posten i etterkant. Vis mer

– Et stygt utfall

– Hvordan er det Anne Lindboe og Oslo Høyre snakker om folk? Eldreomsorgen hadde ikke gått rundt uten alle de ufaglærte som står på for våre eldre, skrev blant annet helsebyråd Marthe Scharning Lund (Ap) på sin Facebook-side.

– Et stygt utfall mot folk som står på hver dag for å hjelpe og pleie våre eldre», fulgte Oslo MDGS gruppeleder i bystyret Eivind Trædal opp med.

– Jeg er veldig lei meg

Både Oslo Høyre og Anne Lindboe var raskt ute med å beklage. Posten var lagt ut ved en glipp, forklarte de. Sitatet var ikke noe Oslo Høyre eller Lindboe sto bak, men var et sitat fra tidligere helsetopp i Oslo, Bjørg Månum Anderssons (77) i et intervju med TV 2.

Lindboe sier til Aftenposten at posten ble lagt ut uten hennes vitende og vilje av ansatte i kommunikasjonsavdelingen i Oslo Høyre.

– Det er jeg veldig lei meg for, og jeg har bedt om unnskyldning til alle vi har såret, alle ufaglærte som med rette ble lei seg for dette. Det er bare å legge seg langflat og si unnskyld og takke for den fantastiske jobben de gjør, sier hun.

Hun forteller at hun fikk vondt i magen da hun så posten.

– Tar ikke ansvaret

Dette mildner ikke kritikken fra de rødgrønne partiene. Nå reagerer de på at Lindboe peker på ansatte i kommunikasjonsavdelingen.

Eivind Trædal i MDG anklager henne for å ikke ta ansvar når ting går galt og å skylde på dem som er under henne, på sin Facebook-side.

«Jeg er glad for at jeg har ledere som ikke skylder på meg offentlig når noe går galt», skriver Aps byrådssekretær for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Kaia Storvik på sin Facebook-side.

– Gruppeklem

Anne Lindboe er ikke enig i at hun har kastet ansatte lenger ned i systemet under bussen.

– Nei, her var vi enige om at vi forteller det som det er. Det var viktig både for kommunikasjonsavdelingen og meg å få frem at dette sitatet aldri skulle vært lagt ut. Det er ikke representativt for våre holdninger. Det ble lagt ut ved en glipp, det er et felles ansvar vi alle må ta. Det gjør vi ved å be om unnskyldning og kvalitetssikre bedre alle budskap før publisering på sosiale medier fremover.

Hun forteller at alle på kontoret, både politikere, politiske rådgivere og kommunikasjonsansatte, samlet seg til en stor gruppeklem etter hendelsen mandag.

– Jeg jobber med en fantastisk gjeng. Det er veldig stor takhøyde i Oslo Høyre. Det er lov å gjøre feil, sier hun.

I en ny måling fra Norstat for Aftenposten tirsdag, får de borgerlige partiene et solid flertall i hovedstaden. Lindboe sier hun håper at saken ikke vil påvirke oppslutningen fremover.

– Jeg tror folk flest forstår at feil kan skje. Og den realiteten vi forsøker å rette oppmerksomheten mot, er at forholdene i eldreomsorgen i Oslo er for dårlige, sier hun.

– Jeg snakker fra «levra»

Det er ikke første gang det er blitt reaksjoner rundt Lindboe. Hennes eget ungdomsparti i Oslo gikk hardt ut med henne, da hun i juni uttalte at Oslo Høyre «absolutt» kunne samarbeide med Industri- og Næringspartiet (INp). Det førte til at hun og byrådsleder Eirik Lae Solberg måtte rykke ut og avvise at et byrådssamarbeid med partiet var mulig.

Lindboe er utdannet lege og har tidligere jobbet som barneombud og vært direktør i Private Barnehagers Landsforening (PBL).

Lindboe var helt fersk i politikken da hun ble hentet inn som Høyres ordførerkandidat i fjor sommer.

– Det har vært en del uttalelser nå hvor du har fått en smekk. Var dette noe du var litt uforberedt på når du gikk inn i politikerrollen?

– Nei, jeg har jo en tung fagbakgrunn, men jeg har vært politiker ganske kort. Det er klart at jeg snakker litt rett fra «levra», og noen ting blir dratt litt ut av kontekst, og noen ganger kunne jeg nok hatt godt av å tenke meg litt mer om før jeg svarer, sier Lindboe.

– Det må jeg lære av, rett og slett.

Et frisk pust

Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg støtter sin makker og ordførerkandidat fullt ut.

– Jeg tror hun blir en veldig god ordfører. Hun representerer noe annerledes enn de tradisjonelle politikerne som har vært i politikken i mange år, og jeg håper det er rom for friske pust som Anne i Oslo-politikken, sier han.