Støtte-frustrasjon i korpsene: – Det er grenser for hvor mange instrumenter 30 barn kan ha

Korpsbevegelsen stiller seg bak idrettens krav om nye og bedre støtteordninger. De får heller ikke støtte til det de trenger mest.

Junior- og hovedkorpset på Grorud i full sving på øving. Grorud skoles musikkorps biter seg fast, men mange andre korps i Groruddalen har forsvunnet.

06.02.2023 19:12

Det er onsdag og fast samspillsdag for Grorud skoles musikkorps. Som perler på en snor skal aspirantkorpset, rekruttkorpset, junior- og hovedkorpset og drilltroppen ha sine øvinger på Grorud skole.

Å drive et korps koster mye penger. For korpset på Grorud er de to årlige loppemarkedene langt fra nok til å få driften til å gå rundt. Dermed må de frivillige foreldrene stadig søke penger andre steder.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn