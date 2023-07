I åtte år har de ventet på Aps valgløfte, nå har de fått nok: – Raymond Johansen, du har lurt oss

Ap lovet beboerne på Manglerud å fjerne motorveien. Men ingenting har skjedd. I stedet har et nytt Oslo-nabolag fått veiløfter fra partiet.

Fra inngangen til Høyenhall skole måler beboerne på Manglerud høye støyverdier som kommer fra motorveien like ved. Vis mer

For litt over én måned siden fortalte Oslo Ap om sitt største vei-løfte i denne valgkampen: Etter år med støy og sjenanse vil de gjøre det bedre for beboerne langs Trondheimsveien i Groruddalen.

– Nå er det Groruddalens tur, sa partiets gruppeleder Andreas Halse.