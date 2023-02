Løse hunder i Oslo jager og skader rådyr. Nå har viltvakten fått nok.

På senvinteren og tidlig om våren er det mildt på dagtid og kuldegrader om natten. Under slike skareforhold er rådyr ekstra sårbare. Grunnen er at hundene ofte kan løpe på skaresnøen, mens rådyrene synker ned i snøen med sine spisse klover. Under slike forhold blir et rådyr raskt utmattet av å få en hund etter seg.